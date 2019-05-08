投信：資金充沛殖利率誘人 台股拉回可布局

（中央社記者韓婷婷台北8日電）台股、美股均來到波段高點，美中貿易戰波瀾再起，展望後勢，台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，第2季進入震盪整理，不過台股資金充沛殖利率誘人，可趁拉回布局。

台股自前波低點9300點附近一路反彈至11000點以上，波段大漲1700點，漲幅近2成。沈建宏表示，由於美股、台股皆近前波高點，獲利了結賣壓加大，加上貿易戰再起波瀾，預期第2季將震盪整理。

不過有利的是，外資與熱錢仍在亞股尋找投資機會，今年以來對台股買超逾1500億元，另外，台股現金股利殖利率高達4.5%左右，居全球主要股市前段班，估計即使第2季拉回整理，幅度不致太深，反而逢低可找買點，參與下半年的旺季及選舉行情。

沈建宏指出，今年全球主要央行貨幣政策同步轉向寬鬆，大大地挹注市場資金，這也是全球股市看回不回的主因之一。在充沛的資金行情帶動下，預期將吸引國際資金流向成長性及殖利率相對較高的新興市場，台股的股利殖利率居亞股之冠，受惠相對大。就外資動向來看，今年以來呈現月月買超台股的榮景，累計前4月買超台股高達1578億元，一反去年大賣台股逾3500億元的情形。

沈建宏表示，台股後市仍需關注一些變數，包括貿易戰後續發展。產業方面：Samsung與中國的華為陸續有新機上市，是否可以刺激買氣，與帶動電子供應鏈回補庫存的需求。中國是否陸續公布刺激經濟的政策。以上3變數若能朝正向發展，有利台股第2季高姿態整理。

在選股方面，沈建宏指出，預期第2季轉向類股輪動，布局重點在於股息殖利率，以及產業是否具有題材性，看好具競爭力的半導體供應鏈個股；受惠AI+IoT與5G等題材的新設計、關鍵零組件與材料；汽車電子或電動車相關供應鏈；以及布局即將進入收成階段，營運將轉虧為盈或獲利將出現明顯成長的部分生技醫療類股。（編輯：鄭雪文）1080508