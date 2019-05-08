美中貿易談判 棘手議題待解決

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美中貿易協商預定9日在華府舉行以期終止貿易戰，但這世界兩大經濟體之間的爭議核心點，其實是在掌握未來在高科技產業的優勢。

法新社彙整出的談判癥結點如下:

●中國市場開放

美國總統川普要求中國進一步對美國產品開放市場，以縮減美中龐大的貿易逆差。2018年美中貿易赤字為3787億美元，如果單是製造產品的貿易逆差高達4193億美元。

●智慧財產權

中國過去幾年數度承諾會掃蕩侵犯智財權犯罪，包括採取行動重組部會組織和各專責保護智財權的機構，但華府表示，這些努力「未達到基本改革所需」。

●投資

保障智財權也涉及中國在美投資。美國當局除了追查一些涉嫌從美國雇主竊取技術的中國公民，美國外來投資審查委員會（Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS）也以國安為由，禁止中方收購關鍵美國企業。

●防駭

華府也呼籲終止網路犯罪行為，例如去年12月美國當局指控中國駭進連鎖飯店萬豪酒店集團（Marriott hotel）資料庫，內有5億名客戶的龐大資料。

不過，北京方面不願意在貿易案中，納入其承認會為所有竊取科技或駭客行為負責的隻字片語。

●補貼

華府要求北京減少對中國國營事業的龐大補貼。但貿易專家說，北京不可能同意重大結構上的變革。

●匯率操作

美國長久以來堅持，中國不能利用削弱貨幣的方式來增加產品的出口競爭力。而美國財政部部長梅努欽（Steven Mnuchin）已說過，有關人民匯率條款將包含在談判協議中。

●執行機制

美方要求設立多項機制，以確保中國會遵守協議條款，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）提議舉行月度、季度和半年度會議，以檢視遵守執行狀況。

●回歸舊關稅

北京希望確保華府會撤銷川普對總值2500億美元的中國產品所加徵的關稅。

但美國副總統彭斯（Mike Pence）表示，關稅未來移除與否，端視中國是否遵行談判協議。

專家分析，關稅可能會採階段性移除。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1080508