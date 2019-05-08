跌勢收斂 台股暫守10900點大關

（中央社記者江明晏台北8日電）美中貿易談判再陷膠著，拖累美股道瓊工業指數大跌473.39點，台股今天早盤挫逾百點，跌破月線，但隨著陸股開低走高，台股盤中跌幅收斂，回防10900點大關。

美國總統川普5日在推特發文，揚言對2000億美元中國貨品加徵的關稅稅率將由10%調高到25%，部分人士認為只是談判策略，但美國貿易代表萊特海澤宣布將調高對部分中國貨品加徵的關稅稅率，投資人信心動搖，導致道瓊指數大跌，3大指數跌幅都超過1.6%，創1月初以來最慘表現。

至11時20分左右，台股加權指數來到10940點，下跌47點，跌幅0.42%，成交值來到新台幣646億元。

權值股漲跌互見，台積電盤中下跌1元，至261.5元，大立光上漲0.5%，至4800元，鴻海下跌逾0.46%，至86.2元。

中小型股各自有表態，統一受惠夏天飲料商機，外資力挺，今天股價大漲5%，高至79元；豐泰雖有越南概念股護身，股價開高逼近265元，再創波段高點，但隨後震盪。

旗下有日出茶太等品牌的六角去年汰弱留強策略奏效，首季繳出稅後淨利年增近4倍的成績，今天股價強勢表態奔上漲停110.5元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今天早盤下跌逾百點，但仍有中小型股反應財報利多，沒有恐慌賣壓，市場理性解讀中美貿易戰談判進展，隨著陸股開低走高，台股稍有反彈，但缺乏量能支撐。（編輯：鄭雪文）1080508