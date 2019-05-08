MIC：人工智慧帶動半導體成長 產業AI化3關鍵

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）資策會MIC預估，人工智慧應用將帶動半導體的下一波成長，產業AI化有3大關鍵，預期今年全球半導體市場規模將達到4585億美元。

資策會產業情報研究所（MIC）表示，人工智慧（AI）將建構新的產業生態，產業能順利AI化的3大關鍵包括大量標記資料、專業領域知識與AI軟體人才。

根據MIC觀察，AI在消費應用市場的規模仍將持續成長，預期今年市場規模將達到18億美元，2022年可達到41.5億美元。技術類型中以自然語言辨識占比最高，超過60%；其次為語言智慧結合影像辨識。

探索台灣AI發展，資策會MIC副所長洪春暉指出，建議產業以點、線、面的方式布局，發展AI首重資料，台灣科技產業聚落密集的特性，正是台灣發展AI的優勢。另外，可運用平台或開題解題方式，匯集不同技術利基成果，並以解決方案產品發展為目標。

MIC資深產業分析師葉貞秀表示，未來AI消費產品，必須聽得懂人類更複雜的語言與語意、看得懂更複雜的影像辨識，最後還要會判斷人類提出的需求。

葉貞秀表示，台灣廠商具有硬體製造優勢，建議可以從關鍵模組供應來切入AI消費產品供應鏈，帶動零組件朝向高階產品線發展。（編輯：楊玫寧）1080508