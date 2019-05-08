太太我要回來啦 國發會小編創意推台商投資方案

（中央社記者潘姿羽台北8日電）受美中貿易戰影響，台商回台掀起熱潮，投資金額有望衝破新台幣2500億大關，國發會臉書粉絲團今天推出母親節系列貼文，其中以外地台商老公喊出「太太我要回來啦」最吸睛。

國發會幕僚表示，今年以來，為了使政府政策讓更多民眾知道，國發會成立一個跨業務單位的「小編群組」，成員多是7年級生，個性活潑，也樂於以較有創意的方式宣導政策。這次「媽媽的苦，國發會都知道」系列小卡，讓大家見識到年輕人的創意。

國發會推出的系列「媽媽的苦，國發會都知道」母親節應景小卡，搭配政府政策標語，其中最引人注目的莫過於歡迎台商方案版本。

當家裡的妻小想著「天這麼黑，風這麼大，爸爸賺錢去，為什麼還不回家」，描述著台商家人的心情，而政府今年力推的歡迎台商回台投資方案，以企業需求為導向，提供客製化單一窗口服務，整合土地、水電、人力、稅務與資金等政策措施，終於能讓台商向妻子大喊「太太我要回來啦！」

歡迎台商回台投資行動方案實施至今約4個多月，已有47家廠商帶回2398億元投資，提供超過2.3萬個本國工作機會；經濟部官員表示，目前還有30、40案候審，其中不乏百億以上大案，本週有機會達到2500億元大關，現在也正重新擬訂年度目標。（編輯：林淑媛）1080508