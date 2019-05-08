台股跌勢收斂 回防10900點關卡

（中央社記者江明晏台北8日電）台股今天早盤挫逾百點，跌破月線，但隨著陸股開低走高，台股盤中跌幅收斂，回防10900點大關，終場收在10923.71點，下跌63.43點，分析師認為，美中貿易戰進展將是後續關注點。

美中貿易談判生波，投資人信心動搖，導致美股道瓊工業指數今天大跌473.39點，3大指數跌幅都超過1.6%，創1月初以來最慘表現。

台股加權股價指數今天早盤重挫逾百點，盤中低點下探10867.06點，失守10900點關卡，終場跌幅收斂，下跌63.43點，收在10923.71點，跌幅0.58%，成交值1093.45億元，失守週線、月線。

權值股今天腳軟，台積電下跌近1%，收260元，大立光今天股價跌逾0.5%，收4750元，鴻海今天下跌約0.8%，終場收85.9元。

被動族群相對冷靜，國巨小漲約0.5%，收294.5元，華新科平盤，收180.5元；統一受惠夏天飲料商機，外資力挺，今天股價大漲，終場收在76.4元，上漲逾3%。

宏達電因4月營收創掛牌以來新低，股價續跌，今天收37.5元，下跌4.34%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，陸股開低走高，台股早盤大跌百點後稍有反彈，但缺乏量能支撐，仍有比較大的壓力，預料後續將偏向高檔震盪整理格局，預估區間在10800點至11000點之間，美中貿易戰談判會議成果，將是左右國際股市的最大關鍵。（編輯：楊凱翔）1080508