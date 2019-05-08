工研院發表創新照明應用 用燈光調節褪黑激素

（中央社記者韋樞台北8日電）台灣國際照明科技展今天起連展3天，工研院展示創新LED和OLED照明應用，助照明產業高值化，其中用同色異譜燈光來調節褪黑激素；還有用OLED燈片開發環保車燈，進軍車市。

2019年台灣國際照明科技展今天起3天在南港展覽館展出，工研院參與共兩個館區，展出多項智能照明創新應用，包括晝夜節律檯燈、可攜式UVC LED流動水模組、OLED車用先進環保車燈、降壓型主動式功因修正裝置及電源調整電路技術，打造下世代LED與OLED創新技術與應用。

由於照明對於生命晝夜節律系統影響很大，是調節生物生理反應的重要因素。工研院在「先進照明主題館」展出的「同色異譜晝夜節律燈具系列」提供在相同視覺感受下不同的生理刺激，達到調節褪黑激素分泌的健康作用。

工研院表示，這項技術主要是透過異譜（光譜）及多晶多色光譜擬合技術，在相同視覺感受（色溫）下，提供不同的生理刺激（CAF）；例如高CAF會加強抑制褪黑激素分泌，使人保持清醒狀態，較適合白天使用。

但到了下午快下班之前1到2小時，燈光會逐漸轉成低CAF，減緩抑制褪黑激素分泌，會讓人舒緩，比較適合夜間使用。工研院指出，上大夜班的人往往在早上下班後，理應回家休息睡覺，但往往會發生身體疲累，但精神卻還好反而無法入睡的情形，若是在下班前用燈光好好調節，應會協助下班後入睡。

目前工研院已結合燈具廠商嵌入這項同色異譜畫夜節律技術，並做到依時間演變自動控制。

另外，工研院電光系統所副所長胡紀平表示，工研院與帝寶（6605）合作開發的「OLED車用先進環保車燈」，採用OLED燈片，省去導光板，組合簡單，不但輕量化，且輕薄短小、防炫光，可節省尾燈的尺寸厚度，無形中增大後行李箱的空間，搶攻車用照明利基市場，已獲國際大廠的關注。

胡紀平指出，帝寶公司已開發出使用OLED燈片的後燈模具組，主攻汽車售後市場，未來還要再進軍改裝車市場；這種使用OLED燈片的後車燈不像目前普遍使用的LED燈會產生炫光，也不會刺眼，不會讓後車車主的眼睛不適，目前已有高級車的車廠使用在高端車種。（編輯：蘇志宗）1080508