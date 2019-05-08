ifo：第2季全球經濟止跌回升 台灣未來看法好轉

（中央社記者潘姿羽台北8日電）德國ifo經濟研究院今天發布第2季全球經濟氣候指標，終止連4季走跌，轉呈上揚，台灣專家對未來經濟展望也「轉好」，雖然景氣傳出正面訊息，國發會提醒，尚未納入美中貿易的新變數，須持續關注。

德國ifo經濟研究院今天發布第2季全球經濟氣候指標（World Economic Climate），從上季負13.1點回升至負2.4點，主因是受訪專家對6個月後經濟預期的評價較上季大幅上升。

ifo指出，受訪專家對經濟現況的評價僅略微下降，且對6個月後經濟預期的評價大幅上升，顯示今年全球經濟擴張可望逐步增強，專家也預期，今年全球經濟成長將達3.4%。

台灣方面，ifo調查顯示，經濟氣候指標大幅增加31.7點，回升至負12.7點；受訪專家對整體經濟現況雖續呈「壞」，但對於6個月後的看法則由上季的「轉壞」，大幅上升為「轉好」。

儘管全球與台灣的經濟數據雙雙轉好，美國總統川普5日推文表示，由於中國試圖重新協商，談判牛步，10日起，對2000億美元中國商品的懲罰性關稅將調高至25%，此舉一出，全球股匯市均大受驚嚇，也重創市場信心。

國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，第2季ifo調查時間是4月進行，未考慮到川普揚言對中國祭出懲罰性關稅的衝擊；她坦言，這件事帶來很大的不確定性，「是預料之外的事情」。

吳明蕙指出，如果川普真的把25%關稅課下去，經濟信心會進一步受到衝擊，如果沒有，或是談判時間延長，至少還有轉機，不算是太壞的結果。

不過吳明蕙也說，先不談美中貿易談判生變，從這次調查結果來看，受訪專家對於台灣6個月後的經濟預期大幅好轉，整體經濟、資本支出、民間消費均由上季「轉壞」大幅回升至「轉好」，反映下半年國內經濟擴張將逐漸增強。

另外，受訪專家也預期未來半年台灣進、出口皆轉好，美元相對新台幣轉呈貶值，預期物價將走升，長、短期利率將走跌，股價水準則續呈下跌。（編輯：黃國倫）1080508