家飾鑄件廠泰金擬6月上櫃

（中央社記者潘智義台北8日電）全球家飾鑄件廠泰金-KY今天指出，美中貿易戰升溫，看好在東南亞生產優勢；將辦理上櫃前現金增資3530張，掛牌股本將提升至新台幣3.35億元，預計6月掛牌。

泰金-KY（泰金投資控股公司）以泰國為生產基地，為專業的合金鑄件大廠，主攻居家裝潢修繕市場，產品包含櫥櫃五金、衛浴五金與窗飾五金等，已投入產業10餘年，同時擁有代工（OEM）、設計代工（ODM）與全方位服務。

泰金-KY表示，過去兩年合併營收均保持在約9億元水準，在新客戶開發與自有品牌搶進北美市場同步發酵下，2019年第1季合併營收達2.41億元、稅後淨利0.39億元，每股稅後盈餘（EPS）1.31元，獲利創同期新高，且已超越2018年上半年。

泰金-KY說，第1季合併營收在與去年同期相當，稅後淨利與每股稅後盈餘的年增率達56%，創歷年同期新高。泰金第1季毛利率達25%，則較去年同期增加8個百分點，優於2018年全年的19%，主因2019年打入北美第1大家飾與建材零售業者家得寶的供應鏈。

另外，泰金在自有品牌的經營已見初步成果，目前公司旗下兩個自有品牌產品均已在北美亞馬遜、沃爾瑪與家得寶等電子商務網站販售，未來再將進軍實體通路。

泰金表示，全球最大家飾鑄件市場在北美，最大的成長動能則來自於成屋修繕市場，美國成屋屋齡逾40年的占比在2020年將達54%新高，預期隨著成屋的屋齡提高，居家裝修頻率持續增加，且在美國新屋開工數及成屋銷售數維持穩健成長下，可望保有穩健成長的動能。

泰金-KY指出，具備產品設計、模具開發、壓鑄成型、表面處理及產品包裝的一條龍生產服務，可提供包括鋅合金、鋁合金、碳鋼與不鏽鋼等不同材質的生產能力，獲國際大廠指定為戰略合作夥伴。

泰金目前的長期客戶包括宜家與摩恩等知名家飾品牌與連鎖零售業者。泰金旗下兩個自有品牌產品均已在北美亞馬遜、沃爾瑪與家得寶等電子商務網站販售，未來再將進軍實體通路。（編輯：蘇志宗）1080508