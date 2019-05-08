和大第1季獲利 18個季度低點

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）汽車傳動系統製造廠和大第1季稅後淨利新台幣1.92億元，每股稅後淨利0.75元。法人表示和大第1季獲利來到18個季度來低點。

和大今天董事會通過第1季財報，第1季合併營收14.8億元，較去年同期17.68億元減少16.3%，第1季合併毛利率29.2%，較去年同期33.2%減少4個百分點。第1季營業利益2.24億元，合併營益率15.16%，較去年同期21.01%減少5.85個百分點。

和大第1季稅後淨利1.92億元，較去年同期2.79億元減少31.14%，第1季每股稅後純益0.75元，低於去年同期EPS 1.1元。法人指出，和大第1季獲利來到18個季度低點。

和大董事會日前通過盈餘分配案，每股擬配發現金股利新台幣3.5元，並保留未來擴廠資金需求，以利添購設備及充實營運資金。和大將於6月12日舉行股東會。

和大嘉義大埔美廠目前已完成7條智能產線量產，單月營收已站穩1.8億元階段性目標，今年上半年有望突破單月2億的產能關卡。

為提供客戶更精良產品及提升生產效率，和大持續投資嘉義大埔美一、二期廠房，增設自動化齒輪與傳動軸元件智能產線，預計今年底將可建置共計達14條產線加入量產。

展望今年營運，法人預估和大今年業績可望成長7%到8%區間，今年和大業績目標鎖定78億元，可續創新高，每股稅後純益鎖定6元，預估到2020年，營收目標挑戰90億元。（編輯：蘇志宗）1080508