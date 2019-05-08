兩岸三地1000大 互聯網爭龍頭台積電第6

（中央社記者潘智義台北8日電）今周刊今天公布「2019 年兩岸三地企業市值調查1000大」，由阿里巴巴擠下騰訊拿下榜首，凸顯兩家互聯網龍頭之爭。台灣企業則以台積電最佳，排名第6。

由今周刊委託台灣經濟新報社進行調查統計，台灣企業在兩岸1000大企業排名當中，有68家台灣企業入榜，較2018年減少4家。台積電今年上升1名，名列第6，鴻海掉了21名，名列53名。值得關注的趨勢是，在中國企圖強化半導體技術自主性的浪潮下，台灣半導體業戰略地位更顯重要，使得台積電、瑞昱與聯詠的排名大躍進。

台灣企業入選兩岸三地1000大企業當中，主要包括台積電、鴻海、台塑化、中華電信、台塑、台化、南亞、國泰金、富邦金、聯發科，涵蓋半導體、塑化、金融業。

調查顯示，中國平安從去年第10名躍升至第5名，凸顯出該集團布局物聯網新金融亮眼成果。

除互聯網之爭，今周刊表示，在中國對美貿易報復籌碼已顯捉襟見肘下，加速產業升級腳步、提高技術自主，成為中國刻正醞釀反擊的最猛一拳。電動汽車與5G通訊技術發展，被視為是中國經濟競爭力「彎道超車」的捷徑。

調查結果，代表中國5G建設剛性需求的中國鐵塔，以新台幣1兆7136億元排名第24，代表自動化與人工智慧促使製造業升級的工業富聯，以1兆5468億元市值，排名第31，甚至超越母公司鴻海的53名。

另外，貴州茅台從第12名上升至第10名，顯示中國白酒消費呈M型化，高端高價白酒因為新富階級的壯大，有愈來愈受歡迎的趨勢。僅花7年時間就超越特斯拉電動車電池主力供應商Panasonic，坐上全球電動車電池出貨量寶座的寧德時代，去年甫上市，也以8199億元市值，擠入第84名。（編輯：黃國倫）1080508