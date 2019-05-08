劉鶴率貿易談判團赴華府 川普稱中方意在談成

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國總統川普今天在推特（Twitter）上發布貼文指出，中國官員前來華盛頓談判，是為了「談出一個協議」。這讓各界期待，原先看似陷於危機的美中貿易談判或許終能談出成果。

川普寫道：「中方剛告知，他們（副總理）正前來美國，為的是談出一個協議。」川普在文中特別點出中國國務院副總理劉鶴。

「我們看著辦，但我很高興，美國國庫每年將有超過1000億美元的額外關稅收入…這對美國是好事，對中國是壞事！」

據信由於對中方在貿易談判過程中給予的承諾出爾反爾，川普5日怒發推文宣布，10日起，價值2000億美元的中國輸美商品關稅稅率將從10%調高至25%。不過，從今天的推文看來，無論美中是否敲定貿易協議，或者中國將繼續承受被調高的關稅，川普都可以接受。

川普今天在推特還揚言，若中國期待「以退為進」，以便與較「軟弱」的民主黨總統談判，那就錯了。

「中國之所以反悔、試圖就貿易協議重新協商，是因為真心希望能和拜登（Joe Biden）或其他任何一位非常軟弱的民主黨人『磋商』。」

「你們猜怎麼著，這種事可不會發生！」（譯者：陳韻聿/核稿：嚴思祺）1080508