光學螢幕指紋手機需求強勁 供應鏈廠商看好

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）光學螢幕指紋手機出貨市場看佳。分析師預估，受惠光學螢幕指紋手機需求強勁，大幅上修今年螢幕指紋手機出貨量60%到70%至2.8億支，匯頂和新鉅科主導供應鏈。

天風國際證券分析師郭明錤出具報告預期，受惠光學螢幕指紋手機需求強勁，大幅上修今年螢幕指紋手機出貨量60%到70%至2.8億支，預估今年螢幕指紋手機出貨量可望大幅年成長900%到1000%。

報告預估，超聲波螢幕指紋手機出貨量約4000萬支到5000萬支。報告認為，光學螢幕指紋手機受惠整體成本結構較超聲波屏指紋有競爭力、與iPhone有效差異化與使用者體驗改善，因此需求強勁遠優於預期。

從供應鏈來看，報告預估，光學螢幕指紋供應鏈中，匯頂在相關IC設計具有領先地位，新鉅科主導鏡頭。

從價格來看，報告指出，先前擔憂光學螢幕指紋價格會因競爭而下滑，不過匯頂競爭優勢優於預期，因此今年上半年光學螢幕指紋價格幾乎與去年下半年相當。

研調機構先前指出，無論是光學螢幕下指紋辨識，還是超聲波螢幕下指紋辨識，都必須搭載有機發光二極體（OLED）顯示面板，有利OLED面板發展。

智慧型手機螢幕下光學指紋辨識技術備受矚目。分析師先前預期，全球智慧型手機品牌，包括蘋果（Apple）與三星（Samsung）可能大量採用光學式螢幕下指紋辨識（under-display fingerprint recognition）。（編輯：鄭雪文）1080509