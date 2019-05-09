宏碁第2季營收看增 港系外資重申持有評等

（中央社記者吳家豪台北9日電）電腦品牌廠宏碁第1季淨利季增26%，港系外資看好第2季受惠Chromebook需求，營收將季增，重申持有評等與目標價21.5元；2家美系外資維持減碼與賣出評等，目標價設在21元、18元。

受大盤今天重挫逾150點影響，宏碁股價開低走低，最低來到19.7元，跌幅逾3%。

港系外資認為，過去兩年宏碁營運已趨穩，並逐步恢復成長，在電競產品成長放緩下，需尋找下一個成長動能，預期第2季將受惠於Chromebook需求及因應處理器供貨改善而調整產品組合，營收可望較第1季增加，將2019年每股盈餘預估值調高1.5%至1.36元，重申「持有」評等和目標價21.5元。

美系外資指出，在季節性需求帶動下，宏碁今年第2季營收可望季增，但仍受到英特爾處理器小幅缺貨的影響，預期宏碁第2季將提高Chromebook出貨，雖可能影響獲利率，卻有利於營運槓桿效益，推估第2季營收將季增6%至新台幣582億元，毛利率與營業利益率將達10.5%、1.4%；考量宏碁缺乏長期策略來分散PC產品的風險，維持「減碼」評等與目標價21元。

另一家美系外資表示，宏碁第1季淨利新台幣7.06億元，季增26%，與去年同期持平，優於市場預期，主因匯兌收入3.06億元挹注；但宏碁受到英特爾處理器持續缺貨，以及新興市場和消費型電腦需求波動等影響，加上聚焦商用及創作者市場的策略需要時間發酵，意味著近期本業獲利成長空間有限，維持宏碁「賣出」評等與目標價18元。（編輯：鄭雪文）1080509