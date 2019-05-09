520檔期北部房市推案量縮2成 新北桃園逆勢

（中央社記者韋樞台北9日電）受總統大選藍綠選情未明和美中貿易戰影響，房市研究機構統計520檔期北台灣推案量約2211.88億元，年減2成；各縣市推案以新北市858億元和桃園市640億元稱霸，台北市僅354億元。

住展雜誌統計，今年北台灣房市520檔期推案預估量約為新台幣2211.88億元，較去年同檔期減少約500餘億元、年減約2成，為2016年以來衰退幅度最大的一年。推估原因與美中貿易大戰和總統大選提早開打有關，政經情勢的不確定性削弱建商推案信心，去年推案基期偏高亦有關連。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，今年520檔期各縣市推案量大多量縮，台北市353.98億元、新北市858.59億元、桃園市640.3億元、新竹市305.8億元、基隆市33.99億元、宜蘭縣19.22億元。

何世昌指出，北台灣以新北市推案量最大，尤其以板橋案量逾200億元最多；新店、永和、中和等地仍有逾百億元推案，較其他地區踴躍，推案主力區域以板橋江翠北側、新店央北重劃區為主。

桃園市推案量居次，桃園藝文特區與龜山區有兩個百億元的指標級建案，中壢青埔特區也出現近年罕見的大型開發案；值得關注的是，A7重劃區520檔期推案量衝至約250億元，龜山全區案量逼近300億元，成為北台灣520檔推案量最大的行政區。

何世昌說，台北市520檔推案預估量約353.98億元，由於豪宅市場推案冷清，北市今年329檔、520檔等兩大檔期持續縮量，上半年量縮已成定局，預期出量須待下半年。

北市推案較熱絡的地區為北投、南港，市中心推案相對稀少。今年上半年推案產品，仍明顯以中、小坪數為主流，但去年同期卻以大坪數為主，產品規劃大不同。

何世昌從今年房市329檔與520檔觀察，上半年推案量縮將成定局；雖然推案量縮，但買氣還算穩定，市況可望慢慢加溫，房市應能緩步復甦。（編輯：張良知）1080509