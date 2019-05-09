台股重挫190點探新低 法人：短線宜保守應對

（中央社記者吳家豪台北9日電）美中貿易衝突前景未明，投資人恐慌情緒升高，台股今天重挫逾190點，創下一個多月來新低；法人表示，週五無論美中雙方共識如何，預期股市將趨於穩定，短線操作建議保守應對。

台股加權指數今天盤中連續跌破10900點、10800點大關，終場收在10733.67點，下跌190.04點，跌幅1.74%，成交值新台幣1404.89億元。電子股跌2.03%，金融股跌1%。

連動陸股的元大滬深300正2今天成交量32.74萬張，排名第一，終場下跌4.66%；連動美股的富邦VIX收漲3.53%，成交量24.32萬張，排名第二。

權值股全面收黑，股王大立光盤中跌勢擴大，終場下跌7.16%，收4410元；鴻海跌1.86%，收84.3元；台積電跌1.35%，收256.5元。

金融股走勢疲弱，富邦金跌1%，收44.6元；國泰金跌1.25%，收43.5元；兆豐金跌1.97%，收29.9元。

國泰證期指出，本週股市因貿易戰因素呈現極度敏感，無論利多或利空都將快速反應，加上利多利空夾擊之下忽漲忽跌，短線恐維持弱勢格局；週五無論美中雙方共識如何，預期股市後續將趨於穩定，短線操作上建議先行保守應對。（編輯：楊凱翔）1080509