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六四專題／30年前政治熱情一夕被點燃 港人至今追求民主夢
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面板產業營運壓力增 群創首季每股虧0.37元

最新更新：2019/05/09 15:13

（中央社記者潘智義台北9日電）面板廠群創光電今天公布，2019年第1季合併營收為新台幣599億元，較去年第4季衰退17.1%，營業損失為46億元，稅後損失為37億元，基本每股損失0.37元。

群創光電指出，第1季折舊及攤銷為88億元，資本支出為68億元。

群創統計，第1季整體出貨面積702萬平方公尺，較去年第4季減少12.8%，液晶面板售價為每平方公尺276美元。第1季中小尺寸面板營收為新台幣127億元，較去年第4季減少21.1%；第1季中小尺寸合併出貨面積55.33萬平方公尺，較去年第4季減少6.9%。

群創說明，以產品應用別區分，手機及商用產品占營收比重為27%，可攜式電腦占18%、桌上型螢幕占14%、電視占41%；以產品尺寸別區分，10吋以下為21%、10至20吋為24%、20至30吋為16%、30至40吋為5%、40吋以上為34%。

回顧第1季，群創表示，受面板價格持續疲弱及傳統淡季等因素影響，第1季營收較去年第4季減少17.1%，整體營運表現未如預期。稅前折舊攤提前淨利率（EBITDA）仍維持7%，在營運活動上持續產生現金流量。將謹慎管控現金流量與資本支出，並持續投資技術升級及成本改善。

展望第2季及下半年，群創表示，受偏光板供需持續緊俏影響，電視面板價格可望持穩，並預期監視器、筆電、及小尺寸面板需求在第1季落底後將逐步回溫。（編輯：郭萍英）1080509

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