自經區議題延燒 經長：現制就可滿足產業需求

經濟部長沈榮津9日出席經濟部部務會議前受訪，對於自經區議題，沈榮津表示，目前從產業界聽到多數意見還是認為，目前的制度已足夠滿足產業需求。中央社記者廖禹揚攝 108年5月9日

（中央社記者廖禹揚台北9日電）鴻海董事長郭台銘透過臉書直播闡述自貿區、自經區差別及重要性；經濟部長沈榮津今天表示，最近從產業界聽到多數意見還是認為，目前的制度已經能滿足產業需求，更重要的其實是解決「五缺」問題。

郭台銘8日晚間透過臉書直播開講，認為國家維持競爭力的其中一個辦法就是設置自貿區；他今天受訪時也表示，台灣應該要根據最新的外貿情勢，以興利方式看待問題，也說明自經區與自貿區有區別。

沈榮津今天出席經濟部部務會議，會前受訪時，媒體問及對自經區及自貿區看法。沈榮津指出，自經區有兩個問題，首先是因為美中貿易摩擦後，美國對中國課以重稅，中國可能藉由鄰近的台灣，透過洗產地方式轉輸產品到美國，會影響「台灣製造」（MIT）的口碑，甚至讓台灣產品也遭美國課以重稅，是產業界、國人所不樂見。

此外，現在國內有加工出口區、科學園區、自貿港區等3種免稅區，允許中國貨品進到區內透過加工外銷、不能內銷，但自經區是希望中國貨進來、最後可以內銷，這就會影響、衝擊台灣國內產業。

美中貿易戰開打後，台商回流腳步加快，媒體問及是否有聽產業界提起關於自經區的需求，沈榮津表示，最近聽到產業界還是認為，目前的方式已經可以滿足他們的需求；沈榮津也提到，廠商更期待的是政府協助解決五缺問題（缺地、缺水、缺電、缺人才、缺工），也就是現在投資台灣事務所提供的單一窗口、客製化服務。

沈榮津表示，這一波回來的台商大部分是針對過去閒置廠房活化，下一波可能就有擴廠土地需求，經濟部也在檢討可能的開源方式，例如釋出公家機關土地、利用台糖土地開發新工業區等，避免土地炒作，降低台商回台投資的土地成本。（編輯：李信寬）1080509