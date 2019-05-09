更多編輯台推薦新聞：
字母哥20分退塞爾蒂克 公鹿闖東區冠軍賽
運動

字母哥20分退塞爾蒂克 公鹿闖東區冠軍賽

【六四專題】他們的30年

【六四專題】他們的30年

吳明益：中國不懂台灣文化 只從政治觀點思考戰爭統一
文化

吳明益：中國不懂台灣文化 只從政治觀點思考戰爭統一

哈利梅根兒子命名亞契 姓名揭曉打破眾人眼鏡
國際

哈利梅根兒子命名亞契 姓名揭曉打破眾人眼鏡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

外資賣超逾185億元 金融面板股成提款機

最新更新：2019/05/09 17:59

（中央社記者吳家豪台北9日電）美中貿易談判生波，外資及陸資今天賣超新台幣185.47億元，賣超前10名個股中金融股占半數，以新光金、開發金賣超2.72萬張、2.28萬張最多，面板雙虎友達、群創也成為減碼主力。

美國將對中國2000億美元商品加徵懲罰性關稅25%，投資人恐慌情緒升高，台股今天盤中連續跌破10900點、10800點大關，收在10733.67點，下跌190.04點，跌幅1.74%，成交值1404.89億元。自營商賣超14.22億元，投信賣超2.5億元，外資及陸資賣超185.47億元；三大法人合計賣超202.19億元。

外資今天減碼標的鎖定金融股，新光金、開發金賣超2.72萬張、2.28萬張，排第一、二名；國泰金、中信金均賣超1.95萬張，排第四、五名；富邦金賣超1.02萬張，排名第九。

面板股群創賣超2.12萬張，排名第三；友達賣超張數來到1.62萬張，排名第六。其他主要賣超族群包括鋼鐵股中鋼、陸股連動ETF（指數股票型基金）富邦上証正2、印刷電路板廠欣興，分別賣超1.42萬張、1.06萬張、9863張。

投信賣超前三名依序為面板廠彩晶、航運股華航、均熱片大廠健策，分別賣超3500張、3486張、1856張。自營商賣超元大滬深300正2最多，達5.23萬張。

富邦投顧表示，投資人擔憂美中貿易協商進展，國際股市普遍弱勢，外資買盤縮手，短線不利台股表現，盤面將以營收題材股擔綱主流。（編輯：蘇志宗）1080509

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報