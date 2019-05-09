外資賣超逾185億元 金融面板股成提款機

（中央社記者吳家豪台北9日電）美中貿易談判生波，外資及陸資今天賣超新台幣185.47億元，賣超前10名個股中金融股占半數，以新光金、開發金賣超2.72萬張、2.28萬張最多，面板雙虎友達、群創也成為減碼主力。

美國將對中國2000億美元商品加徵懲罰性關稅25%，投資人恐慌情緒升高，台股今天盤中連續跌破10900點、10800點大關，收在10733.67點，下跌190.04點，跌幅1.74%，成交值1404.89億元。自營商賣超14.22億元，投信賣超2.5億元，外資及陸資賣超185.47億元；三大法人合計賣超202.19億元。

外資今天減碼標的鎖定金融股，新光金、開發金賣超2.72萬張、2.28萬張，排第一、二名；國泰金、中信金均賣超1.95萬張，排第四、五名；富邦金賣超1.02萬張，排名第九。

面板股群創賣超2.12萬張，排名第三；友達賣超張數來到1.62萬張，排名第六。其他主要賣超族群包括鋼鐵股中鋼、陸股連動ETF（指數股票型基金）富邦上証正2、印刷電路板廠欣興，分別賣超1.42萬張、1.06萬張、9863張。

投信賣超前三名依序為面板廠彩晶、航運股華航、均熱片大廠健策，分別賣超3500張、3486張、1856張。自營商賣超元大滬深300正2最多，達5.23萬張。

富邦投顧表示，投資人擔憂美中貿易協商進展，國際股市普遍弱勢，外資買盤縮手，短線不利台股表現，盤面將以營收題材股擔綱主流。（編輯：蘇志宗）1080509