美中貿易戰干擾 台股恐震盪整理

（中央社記者韓婷婷台北10日電）市場擔憂美中難趕在10日前達成貿易協議，美股延續弱勢表現，道瓊工業指數一度重挫逾400點，隨後跌幅縮減，但投資人信心依舊脆弱。分析師表示，台股後市恐隨著美中貿易戰的消息面變化而波動。

美股4大指數道瓊工業指數下跌138.97點，跌幅0.54%，收在25828.36點。NASDAQ指數下跌32.73點，跌幅0.41%，收在7910.59點。S&P 500指數下跌8.7點，跌幅0.30%，收在2870.72點。費城半導體指數下跌17.68點，跌幅1.18%，收在1476.8點。

分析師表示，中美貿易戰糾結，美中之間的緊張關係一時難以完全解決，今天最後攤牌日。美國總統川普宣稱，10日起將2000億美元中國大陸產品關稅自10%調高至25%。短線市場觀察指標在於中美雙方今天展開的第11輪貿易談判結果，預料將牽動今天盤面走勢震盪。

分析師指出，台股本週受到美中貿易談判恐面臨破局結果的影響，前4個交易日已跌掉363點，本週週線恐在上週創下11097點波段新高後，殺出一根長黑，技術面有轉弱的跡象，加上市場不確定性大增，後市恐隨著美中貿易戰的消息面變化而波動。

歐股也因美中貿易戰而出現下跌走勢，法國股市下跌104.43點，跌幅1.93%，收在5313.16點。德國股市下跌206.01點，跌幅1.69%，收在11973.92點，英國股市下跌63.59點，跌幅0.87%，收在7207.41點。

新華社今天報導，中國國務院副總理劉鶴等人已於當地時間9日抵達華盛頓，雙方準備進行談判。劉鶴抵達後對媒體表示，他是帶著誠意而來，希望在當前特殊形勢下，理性、坦誠地與美方交換意見。

就在美中代表於雙方敵意突然升高之際恢復談判前數小時，美國總統川普在白宮表示，他相信美中雙方本週仍然可能達成協議。（編輯：楊玫寧）1080510