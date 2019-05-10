強信-KY無懼貿易戰 成長動能估下半年展現

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）工業縫紉機配件大廠強信-KY無懼美中貿易戰，且受惠2020年東京奧運題材發酵、美國零售服飾配件回補庫存等因素，預期成長動能可望在下半年展現。

觀察美中貿易戰對工業縫紉機產業影響，強信-KY指出，家用、工業用縫紉機製造廠和零件業雖大多在中國大陸設廠，不過，多半以銷售中國大陸當地市場為主，外銷比重不高。

此外，輸美產品多以中高階以及毛利率較高品項為主，具有議價能力，強信-KY指出，可與美國採購商協商、各吸收一半的關稅成本，加上人民幣兌美元匯率持續貶值，反而增加出口競爭力。

展望市場布局，中國國際縫製設備展覽會（CISMA）將於9月25日起為期3天在上海盛大開展，強信-KY是今年參展廠商中最大的縫製設備零配件廠商。

公司預期2020年東京奧運，歷年舉辦奧運前一年運動服飾及品牌鞋廠就會開始提前拉貨，今年美國重量級運動品牌庫存水位低，拉貨動能將更積極。

隨著2020年東京奧運題材發酵、紡織廠在越南擴產順暢，加上美國零售服飾配件回補庫存等因素，強信-KY預估成長動能可望在下半年開始展現。

強信-KY自結4月合併營收為新台幣1.7億元，較3月1.61億元成長5.03%，比去年同期1.76億元減少3.44%。累計今年前4月自結合併營收5.96億元，較去年同期微增0.07%。（編輯：郭萍英）1080510