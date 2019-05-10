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睿綸生技標案展開調查 中科主秘調離現職

最新更新：2019/05/10 11:19

（中央社記者劉麗榮台北10日電）立委質疑為特定廠商量身打造標案，科技部中科管理局今天表示，政風單位全力協助廉政署調查，配合司法偵辦，為尊重調查程序，管理局主秘林梅綉已調離原職，不再接觸中科業務。

時代力量立法委員黃國昌質疑中科為鴻海子公司睿綸生技量身打造標案，科技部日前已成立專案小組調查。睿綸生技昨天主動發布聲明，將終止這項服務計劃案。

中科管理局今天透過新聞稿表示，對於睿綸生技於臉書發布終止服務聲明表示尊重，之後若接獲睿綸公司正式函知，將循行政程序研處辦理。

黃國昌指出，科技部前瞻基礎建設計畫分別在中科、南科委託專業團隊建立智慧機器人創新自造基地，各有上億元巨額委託經營標案，但中科大幅降低標準，讓實收資本額只有100萬元的睿綸生技得標；且睿綸公司的總經理陳俊嘉，與中科管理局主任秘書林梅綉有親屬關係。

中科表示，林梅綉目前已調離原職，不再接觸中科業務，是為尊重調查程序。

中科說，全案第一時間已由中科管理局政風單位協助廉政署調取全案卷證相關資料，保全證據，中科管理局本於毋枉毋縱原則，全力配合科技部專案小組調查和司法機關偵辦。（編輯：鄭雪文）1080510

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