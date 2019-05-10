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貿易戰再升溫 重點一次看
美中貿易戰看似將停戰之際，美國總統川普突然上調2000億美元的中國商品加徵關稅稅率，且「很快」會再祭出新關稅，讓國際經濟緊張局勢再度動盪。
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貿易戰再升溫 重點一次看3/11

川普對中國連2波關稅威脅 鎖定20大品項

最新更新：2019/05/10 13:50
美國上調2000億美元的中國銷美貨品的加徵關稅稅率，10日凌晨零時起生效。（圖取自Pixabay圖庫）
美國上調2000億美元的中國銷美貨品的加徵關稅稅率，10日凌晨零時起生效。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國上調2000億美元的中國銷美貨品的加徵關稅稅率，10日凌晨零時起生效。川普還威脅對額外3250億美元進口中國貨加徵關稅，影響重要中間設備和數百萬美國民眾日常用品。

根據美國國際貿易委員會（ITC）統計的2018年數據，受關稅稅率由10%大漲至25%影響的中國貨品，按進口額規模排名前10依序為：

電子通訊設備，191億
電腦電路板，125億
處理元件，56億
座椅除外金屬家具，41億
電腦零件，31億
木製家具，29億
靜態換流器，27億
塑膠地板，25億
木框座椅，25億
汽車零件，23億
（單位：美元）

川普5日在推特發文還表示，有意「很快」對尚未遭貿易報復措施影響的其餘所有中國銷美貨品課徵25%關稅。根據美國國際貿易委員會的數據，這部分貨品依去年進口額排名前10順序為：

★手機，448億
筆電，387億
玩具、拼圖和模型，119億
電玩主機，54億
映像管螢幕和液晶螢幕除外的電腦顯示器，46億
13.5吋以下平面電視、錄放影機或其他播放器，45億
隨身碟和硬碟等資料儲存設備，40億
電話機零件，25億
塑膠製品，24億
多功能印表機，23億
（單位：美元）

不過，在2000億美元關稅清單上的中國貨品，去年進口額由2017年的1880億美元增至2060億美元，超越原本估計規模，原因是出口商趕在去年宣布的關稅實施前提前採購。

美方關稅清單鎖定的中國品項，去年實際進口額和宣布的規模不符。例如其餘仍可能成為新關稅課徵目標的中國貨品，進口額實已不到3000億美元，遠低於川普在推特所提的3250億美元。

因此，川普新關稅行動總體鎖定的清單項目，去年進口額僅5430億美元，不及宣稱的5750億美元。（譯者：張正芊/核稿：徐崇哲）1080510

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