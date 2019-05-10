美正式調高陸貨關稅 台股本週殺近400點

（中央社記者韓婷婷台北10日電）中國大陸副總理劉鶴赴美進行貿易談判未有結果，自今天起美國針對2000億美元陸貨調高關稅至25%，讓亞股也從早盤的歡樂氣氛中轉趨悲觀，台股由紅翻黑，本週大跌近400點。

台股加權股價指數今天終場下跌20.68點、跌幅約0.19%、收在10712.99點、成交值新台幣1244.86億元，指數早盤在期盼美國調高關稅的動作可在期限前緊急煞車，一度大漲百點，但雙方並未有具體共識，讓日、韓股市中場紅翻黑，僅陸股維持維持1%以上的漲幅。

其中，受到貿易戰影響較小的內需族群表現相對抗跌，金融股、傳產股中包括食品、塑化、汽車、百貨成為資金避風港，台積電、大立光也力挽狂瀾守在平盤之上，不讓跌勢進一步擴大。

分析師表示，短線國際股市的走向與美中貿易戰的關連性相當高，台股本週出現量增重挫走勢，讓在相對高檔的技術指標出現偏弱訊號，加上月線10942點也遭跌破，下檔需觀察季線10597點的支撐力道。

分析師指出，後續美中貿易戰消息面仍舊持續影響國際股市動向，預料短線波動將會加劇，外資近期也有先行撤出台股觀望的動作，包括台指期、台指期選擇權未平倉多單都處於近期相對偏低水位。

法人也指出，隨著4月營收陸續公布完畢，上市櫃公司在15日前也將陸續公布第1季財報，除了外在環境影響台股走勢外，宜注意個別公司的基本面表現，是否有遭到錯殺的可能性。（編輯：郭萍英）1080510