六福客棧申請危老重建通過 改建商用大樓

（中央社記者江明晏台北10日電）六福旅遊集團旗下六福客棧屹立南京松江商圈47年，今年3月初遞件申請危老重建，已於9日取得台北市政府核准通過，預計將打造20層樓以上的商用大樓。

六福客棧是六福集團的「起家厝」，在南京松江商圈屹立47年，開啟四平商圈的發展，今年3月初遞件申請危老重建計畫，已於9日取得台北市政府核准通過，可望為才宣布減資彌補虧損的六福帶來新氣象。

六福指出，六福客棧基地面積約380坪，全案獲得容積獎勵額度，包括建築基地1.15倍的原建築容積，再加上10%的時程容積獎勵，未來將興建規模總樓地板面積6000坪以上、20層樓以上的商用大樓，至於何時動工、完工，目前都還沒有確切規劃。

六福旅遊集團是國內唯一跨足飯店、遊樂園、野生動物園、餐飲、戲院等事業的企業集團，旗下有六福村、六福萬怡、關西六福莊、六福客棧等事業體，其中，「起家厝」六福客棧在1972年開幕，是老台北人的記憶。

針對資產價值，瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，六福客棧初估未來銷售面積上看6000坪，若以目前商辦、住宅市場評估，總價值最保守估計都有新台幣60億元，若定位、品牌、建材設計升級，且市況持續加熱，突破70億元並非難事。

六福旅遊集團自去年起積極推動調整策略，觀察旗下各事業體，連年虧損的六福皇宮去年底熄燈，減緩營運負面因素；位於南港商圈的台北六福萬怡酒店，每逢大展就有8至9成住房率，持續穩定成長；而六福村主題樂園在連假效應推動下，第一季總入園人次年增22%，可望挑戰全年總入園人次160萬，年增14%。

六福在新事業發展上也有斬獲，進軍零售電商市場後將進一步強化產能，擴充通路據點；物業管理上持續布局，成立半年的六福物業已成功承攬北市國際五星飯店品牌的長期派遣人力業務。

六福看好，在各事業體布局穩定發展下，集團陸續整裝，今年營運表現將呈V型反轉、扭轉乾坤；市場看好轉機題材，今天股價盤中拉高，終場收在6.94元，大漲6.61%，成交量也放大至2800多張。（編輯：林沂鋒）1080510