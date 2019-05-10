人生不能不爭氣 郭台銘力爭參選2020總統

鴻海集團董事長郭台銘頂著「首富」光環參戰2020，從商轉政的郭台銘，如何拿捏政商分際，是不得不面對的重大挑戰。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中、鍾榮峰台北10日電）鴻海集團董事長郭台銘頂著「首富」光環參戰2020，成為台灣選舉史上亮點，不過產值數兆的龐大集團如何傳承，從商轉政的郭台銘，如何拿捏政商分際，都是不得不面對的重大挑戰。

以母親標會的新台幣10萬元起家迄今，郭台銘領軍的鴻海集團，數的出來的，就有13個次集團，數不清的，還有遍布全球的關聯企業，全集團營業額規模逼近6兆元，郭台銘家大業大可見一斑。

鴻海在中國擁有超過100萬名員工，也是美國等政府眼中的「實力雄厚的投資者」，2017年，郭台銘與美國總統川普相見歡，兩人在白宮舉行投資說明記者會，當時，郭台銘宣布將於威斯康辛州設置8K面板廠，總投資金額達100億美元。

「沒有不景氣，只有不爭氣」是郭台銘座右銘之一，這句話充分展現他在商場拚搏的旺盛企圖心，而「魔鬼藏在細節裡」不僅凸顯郭台銘對小處細節的重視，更成為企業管理的金句。

郭台銘霸氣外露紀錄斑斑可考，他曾因不滿媒體報導鴻海在競爭東芝案出局，當著眾多記者面前把刊載報導的報紙撕掉，還批評日本政府介入，「根本是一場高科技大騙局」。

今年4月16日，郭台銘出席印太安全對話研討會開放問答時，論壇主持人沒點他提問，加上民進黨籍立委蕭美琴回答問題時，「沒有看著他」，導致郭台銘當場發飆、拂袖而去，也讓人再一次見識了郭台銘銳不可擋的霸氣。

郭台銘參選2020，各界看法不一，鴻海股東阿土伯看好郭台銘帶領台灣拚經濟，台北商業會理事長王應傑認為，郭台銘若想為國家做事，當企業領導人能做的更多。

郭台銘向來不在意他人眼光，例如他宣稱是「媽祖託夢」要他參選，甚至大陣仗前往土城、淡水宮廟參拜媽祖、關公，對於外界質疑他「不問蒼生、問鬼神」毫不介意。

郭台銘決心由商轉政，不過鴻海集團仍是心頭肉，因此今天出爐的鴻海新任董事名單中，仍見「郭台銘」三個字；未來若參選總統需要辭去董事，郭台銘承諾會按照法令規定辦理。

郭台銘曾說，是為了「和平、安全、經濟、未來」8個關鍵字，決定參加國民黨的初選，爭取代表國民黨參選2020總統，但後續仍需經過國民黨的初選程序考驗，相信不只是台灣各界關心，也將受到國際矚目。（編輯：陸倩瑤）1080510