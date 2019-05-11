陳吉仲：農業全面機械化才有競爭力

農委會主委陳吉仲（左5）11日出席台南市酪農區「改善農業缺工─乳牛飼育與外展服務起跑」記者會指出，農業全面機械化才會有競爭力，且解決缺工問題，否則台灣10年後將出現日本當前的困境。中央社記者張榮祥台南攝 108年5月11日

（中央社記者張榮祥台南11日電）酪農業開放國外勞動力在即，行政院農業委員會主委陳吉仲今天也提醒，農業全面機械化才會有競爭力，且解決缺工問題，否則台灣10年後將出現日本當前的困境。

陳吉仲今天出席台南市酪農區「改善農業缺工─乳牛飼育與外展服務起跑」記者會指出，台灣預定今年7月開放酪農業國外勞動力400人進來，示範1年再檢討修正；若半年內都沒有酪農申請，就會再調整，且和勞動部討論缺工問題。

不過，陳吉仲還是呼籲農會優先採用國內勞動力，若真的沒有辦法，再申請外展補充，否則台灣農業無法進步，國內薪資無法提升；陳吉仲說，國外勞動力是台灣過去10多年來薪資無法提升的主因。

陳吉仲表示，農委會照顧農民，若無法在第一線解決問題，就是失職，所有農業和農民遇到的問題，都要解決，全面自動化和機械化是農委會要努力的方向。

他舉台灣水稻為例，自動化及機械化比例是95%，沒聽說會缺工，農業全面機械化才會有競爭力，以及解決缺工及農業人口老化的問題，否則10年後台灣將出現當前日本的困境。

因應乳牛飼育業需求，農委會將合理引進外國人力支援。農委會新聞稿指出，乳牛飼育工作辛勞，屬兼具骯髒、危險、辛苦的「3K產業」，國人比較不願從事。農委會民國104年向勞動部提案引進外國人力，經跨國勞動力政策協商諮詢小組第23次會議原則同意，之後在第25次會議決議保留擱置。

為紓緩乳牛飼育業人力需求，農委會近年以提供就業及僱用獎勵金方式，推動改善乳牛飼育業缺工計畫，但人力招募情形並不理想。因此，今年重啟外國人從事乳牛飼育業申請程序，經跨國勞動力協商諮詢小組第28次會議同意試辦。

這次開放以自然人登記且持有合法的牧場登記證或畜禽飼養登記證、飼養頭數80頭(含)以上、場內投保勞保及農保人數總和4人以上者，得聘僱外國人1名(最多1名)。農委會4月30日公告「行政院農業委員會審查乳牛飼育工作申請引進外籍移工資格認定作業要點」，受理乳牛場申請，乳牛場取得核可函後再向勞動部依程序申請初次招募許可。農委會與勞動部自5月6日起辦理15場說明會，向酪農說明。(編輯:孫承武)1080511