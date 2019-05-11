加國對鋼品進口祭關稅配額 經部保留WTO架構權利

（中央社記者邱柏勝台北11日電）加拿大財政部10日宣布對進口碳鋼鋼板及不銹鋼線材採關稅配額，配額外進口加徵5%至25%稅率。經濟部國貿局表示，已與加國進行諮商，並保留WTO架構下權利，以維護廠商出口利基。

經濟部國貿局指出，由於加拿大防衛措施已排除與加拿大簽訂自由貿易協定（FTA）國家，使台灣鋼品出口加拿大成本競爭力下降，因此將持續與相關公會密切關注配額管理方式，若相關措施使台灣產業遭受損害，將保留WTO架構下之權利，以維護台商出口利基。

經濟部國貿局表示，加拿大國際貿易法庭於4月3日公布產業損害調查報告，指出碳鋼鋼板及不銹鋼線材的進口激增，造成加拿大國內產業嚴重損害，建議採行救濟措施，保護國內產業。

為此，加拿大財政部於5月10日公布對碳鋼鋼板及不銹鋼線材採取最終防衛措施，自2019年5月13日至2021年10月24日，就7項碳鋼鋼板產品（家電、汽車零組件、 船板等），以及2項不鏽鋼線材（扣件、零組件），採分3期關稅配額方式進口。

其中，碳鋼鋼板第1期在進口配額內可享零關稅，超出配額部分則加徵關稅稅率20%，第2期降為15%。第3期降為10%。至於不銹鋼線材第1期超出進口配額部分將加徵25%關稅，第2期降為15%，第3期降為5%。

不過，這項防衛措施排除原產地為美國、智利、墨西哥、以色列、韓國等與加拿大有簽訂FTA的國家。

經濟部國貿局表示，加拿大這次的鋼品進口關稅配額採全球配額方式，由進口人依2017年7月1日至2018年6月30日間的進口實績申請配額數量。由於並未設定個別國家配額，無法確保台灣一定出口數量，將影響台灣碳鋼鋼板及不銹鋼線材對加拿大的出口。

經濟部表示，針對此案已聘請律師協助參與調查提交書面意見，並依WTO防衛措施協定於4月23日與加拿大進行諮商，表達台灣訴求，同時也提醒公會及業者須注意鋼品出口加拿大情形。

依據加拿大統計，2018年自台灣進口上述品項的碳鋼鋼板與不銹鋼線材總進口金額為1815萬美元（占總進口金額比例4.49%)。其中鋼板自台灣進口1544萬美元（4.32%），為加拿大第5大進口來源；不銹鋼線材自台灣進口271萬美元（5.8%），亦為第5大進口來源。（編輯：趙蔚蘭）1080511