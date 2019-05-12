智慧音箱說台灣國語 本土業者拚後發先至

智慧音箱在歐美市場蓬勃發展，在台灣市場則相對冷靜，本土業者以台灣在地AI語音技術，推出開口說道地「台式國語」的智慧音箱，力拚「後發先至」，搶回主場優勢。中央社記者江明晏 108年5月12日

（中央社記者江明晏台北12日電）智慧音箱在歐美市場蓬勃發展，在台灣市場則相對冷靜，本土業者以台灣在地AI（人工智慧）語音技術，推出開口說道地「台灣國語」的智慧音箱，力拚「後發先至」，搶回主場優勢。

智慧音箱浪潮從歐美國家興起，亞馬遜Amazon Echo、Google Home兩強獨霸，蘋果智慧音箱HomePod也跟上潮流；但在中國市場，因語言的天然屏障，形成在地業者群雄爭鳴的狀態，有阿里巴巴的「天貓精靈」、京東的「叮咚」、小米的「小愛同學」、百度的「小度」；其中，小米靠著多年打造的小米生態鏈，發揮智慧家庭中樞能量，已在市場打出一片天。

台灣智慧音箱市場則在近期開始增溫，去年下半年至今年初「百花齊放」，由於消費者較青睞說的中文智慧音箱，市場主流為遠傳電信的愛講智慧音箱、華碩的神隊友小布，鴻海旗下富連網家智能AI音箱、小米AI音箱小愛、獵豹移動的小豹音箱等為主，且不管海內外業者都積極尋求台灣在地化內容服務商合作，比更「接地氣」。

近期，中華電信積極布局台灣在地化的AI聲控服務，與台灣在地AI語音技術廠商共同開發符合台灣語言環境的語音辨識系統，推出自主研發的智慧聲控服務平台「i寶貝」，並攜手在地供應鏈聯發科、淇譽、仁寶、新金寶、賽微、欣聯等，推出搭載「i寶貝」的多款智慧音箱及MOD聲控遙控器，「強調不只說國語、說台語嘛ㄟ通」。

中華電的目標是建構一個聲控平台，連結設備與在地內容供應商，與中華電合作的仁寶、皇鋒通訊近期也推出全新AI智慧音箱LUCIA，推升智慧音箱的國產能量。

皇鋒通訊銷售總監陳柏州表示，目前台灣智慧音箱市場仍是萌芽期，銷售量還不多，但因為有許多競爭對手加入戰場，也意味著未來市場商機蓬勃，該如何在台灣市場脫穎而出，他點出3大關鍵，「說台式中文」、「本土化服務」、「落實資訊安全」。

遠傳去年起推出遠傳愛講智慧音箱，也強調說的是台式中文，後續更積極規劃與各產業合作，如醫院、長照中心、零售百貨、飯店等多元布局，拓展服務觸角。

國內自主研發出在地AI語音技術，以說「台灣國語」、「台語」為號召，台灣作家「御姊愛」也分享使用智慧音箱的心得。她說，「在家是很放鬆的狀態，不想聽一個北京腔的智慧音箱、或還得用英文跟智慧音箱對話」，也意味著，能聽懂和說一口道地台式中文的智慧音箱更能在台灣打開市場。（編輯：楊凱翔）1080512