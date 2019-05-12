科技生活出一張嘴 智慧音箱恐有資安隱憂

（中央社記者江明晏台北12日電）台灣智慧音箱市場增溫，「出一張嘴」的科技生活蔚為風潮，但其中隱藏資安風險，讓不少消費者卻步，本土業者主打在台自建雲端機房，保障用戶隱私，將是贏過中國業者的關鍵之一。

出門前，開口問智慧音箱天氣、查交通路況；工作時有個人助理，隨時查看行事曆、設鬧鐘、掌握即時新聞及廣播。

回到家後，聲控打開電燈、電扇，還能播音樂緩解一天疲憊；若家中有孩童，隨時喚醒多螢數位學習平台，或是聲控MOD看電視、聽故事。

以上是智慧音箱能「聽懂」的眾多服務，讓人們離「出一張嘴」的科技生活越來越近。

AI人工智慧和語音辨識技術已成為國際間各產業發展趨勢，聲控逐漸取代手動，成為時下熱門的智慧化控制方式。研調機構預估，2019年全球智慧音箱出貨量預估為1億4430萬台，2023年出貨量將增至2億4010萬台，4年成長幅度預估超過60%。

皇鋒通訊執行副總陳禧冠認為，今年算是台灣AI元年，過去人機互動的介面是透過按鈕，現在則是讓機器學習人類的互動方式，看好以聲控控制家電、執行各種生活指令的智慧音箱，將成未來主流。

不過，產業人士私下坦言，「資安」仍是智慧音箱在市場推廣上的一大難題。不少消費者擔憂，智慧音箱搜集家庭成員的各種喜好與習慣，資料上傳雲端「不知道傳到哪裡」，搞不好被賣給其他企業，變成廣告回推給用戶，造成隱私漏洞，甚至因連接智慧電視、智慧攝影機等，導致更大的隱私曝光危機。

中華電自主研發出在地AI語音技術，帶動本土業者推出說道地台式中文，甚至能支援台語，讓長輩也能方便使用的智慧音箱。除此之外，產業人士分析，在資安部分，這是能與中國業者智慧音箱一較高下的關鍵之一，中華電信主打在台自有的雲端服務和自建機房、國際級資安防護保障用戶隱私。

安侯建業（KPMG）會計師事務所數位科技安全服務執行副總經理謝昀澤先前也表示，中文智慧音箱的能力也大增，具備更靈敏的收聽器耳朵、更聰明的人工智慧大腦，卻隱藏資安風險，包括蒐集儲存使用者各種喜好與生活作息等涉及隱私的資訊。

謝昀澤說，目前除了少數台灣品牌智慧音箱外，華文地區的主流品牌，皆為百度、華為、小米、天貓等中國大陸品牌。雖有部分是台廠品牌，但人工智慧與雲端運算等核心功能及元件，都與中國廠商高度合作，因此在資安上仍有疑慮。

謝昀澤建議，消費者使用智慧音箱時，應避免在對話中透露過多個人財務或機敏資訊，以免個資外洩。而在選擇智慧音箱產品時，台灣企業對於消費者隱私較重視，因此仍建議買台灣品牌智慧音箱，降低資安風險。（編輯：楊凱翔）1080512