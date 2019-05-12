義美鮮奶被好市多下架 品質疑慮待釐清

有網友在臉書「好市多消費經驗分享區」上指出，近期到好市多買的義美鮮奶，拆封後保存未過期就已經發酸。（圖取自臉書facebook.com）

（中央社記者蔡芃敏、江明晏台北12日電）由於會員反映義美鮮乳品質有疑慮，好市多從昨天起自主下架該商品。好市多指出，消費者可拿未過期產品辦理退貨。義美表示13日將釐清進一步狀況，目前其他通路供貨正常。

有網友在臉書「好市多消費經驗分享區」上指出，最近2次到好市多買的義美鮮乳，商品保存沒問題，拆封後卻發現仍未過期的牛奶已經發酸；底下有不少網友表示，同樣遇到商品尚未過期，卻已經變質，鮮乳甚至出現結塊情形。

好市多表示，好市多發現產品有疑慮，也收到消費者反映產品問題，因此，全台好市多先自主性下架義美鮮乳，義美也正在追查此事。

好市多強調，好市多相當注重食安議題，廠商未釐清疑慮前，好市多暫時不會重新上架。至於下架商品數量，好市多則表示不便回應。

好市多說，根據好市多退貨政策，若消費者對產品有疑慮，民眾可拿仍未過期的產品至賣場辦理全額退貨。若民眾對商品有疑慮但購買非近期出品的鮮乳，是否能辦理退貨，好市多僅回應，要待廠商釐清責任。

義美窗口表示，好市多回報有2到3位會員反映購買的義美鮮奶在期限內就發酸，因此好市多率先自主性下架，義美將在週一上班日（13日）釐清進一步狀況，目前其他通路供貨正常。（編輯：楊凱翔）1080512

▲義美食品2015年時曾針對「鮮奶未到期結塊」新聞報導提出說明。

義美鮮乳被好市多下架 食藥署調查釐清

（中央社記者陳偉婷台北12日電）有民眾在好市多買義美鮮乳，自稱保存良好，但發現鮮奶未過期就發酸。衛福部食藥署食品組組長潘志寬說，研判可能與保存不當有關，將啟動調查，釐清是生產、通路或消費端出問題。

潘志寬今天受訪時表示，通常鮮乳會有酸敗問題都跟保存有關，因鮮乳的殺菌方式並非殺掉所有的細菌，如果保存不好，就會有細菌繁殖，有變酸、結塊等問題。

潘志寬說，目前收到相關訊息，證實好市多已自主下架義美鮮乳，相關衛生單位也會啟動調查，釐清到底是義美生產有狀況、還是好市多保存溫度不當、或民眾買回家後保存出問題，都必須確認才能知道真相。調查有結果後會盡快公布。（編輯：張芷瑄）1080512