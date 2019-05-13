更多編輯台推薦新聞：
委內瑞拉馬杜洛遇動盪仍不倒 因軍方與俄羅斯等三國力挺
國際

委內瑞拉馬杜洛遇動盪仍不倒 因軍方與俄羅斯等三國力挺

【六四專題】他們的30年
兩岸

【六四專題】他們的30年

夏月電價6/1起傷荷包 每戶每月平均多花440元
產經

夏月電價6/1起傷荷包 每戶每月平均多花440元

水族市場寵兒網球蝦 無洄游生態易成消耗品
生活

水族市場寵兒網球蝦 無洄游生態易成消耗品

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

新台幣開盤貶3.2分 為30.990元

最新更新：2019/05/13 09:03

（中央社台北13日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.990元開盤，貶3.2分。1080513

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報