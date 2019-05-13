美中貿易談判無成果 南韓恐將面臨直接打擊

（中央社記者姜遠珍首爾13日專電）與中國貿易談判失敗的美國，向全面對中國關稅戰爭邁出一大步，世界經濟浮現出交易減少和經濟惡化的循環徵兆。韓媒報導，有人擔憂對美中依賴度較高的南韓將面臨直接打擊。

南韓「東亞日報」今天在頭版頭條以「美中貿易談判No Deal－南韓將面臨直擊彈的重擊」為標題，報導指出，南韓因半導體景氣不振而正在萎縮的出口亮起紅燈。

美國貿易代表部（USTR）代表萊特海澤和財政部長梅努欽率領的美國協商團和以副總理劉鶴為首的中國協商團展開協商，但雙方未能達成協議。與4月初在華盛頓舉行的美中貿易談判不同，這次劉鶴在沒有禮貌拜會美國總統川普的情況下，就離開美國。

談判結束後，美國貿易代表部發表聲明稱：「川普（與現有的2000億美元分開）指示啟動上調3000億美元剩餘中國製進口產品關稅的程序。」

在此之前，美國當局於10日零時起對中國出口的2000億美元進口產品的關稅，稅率從10%提高到25%。

川普11日在推特表示：「如果在我的第二個任期內進行談判，協議（結果）對中國將更為不利。」

報導指稱，美中貿易戰爭的緊張程度提高後，世界經濟前景也蒙上陰影。

國際貨幣基金（IMF）在「2019年世界經濟展望報告」4月號分析說，如果美中相互對所有產品徵收25%的關稅，第一年雙邊貿易規模將減少25%至30%。報告還預測，美國國內生產毛額（GDP）成長率將因此減少0.3百分點至0.6個百分點，中國將減少0.5百分點至1.5個百分點，全球經濟成長率也將下降約0.2個百分點。

美國市場調查企業IHS Maquit表示：「對中國出口部門的巨大負面衝擊將產生波及效果，打擊向中國供應電子、化學品等中間產品的日本和南韓。」

南韓對中國的出口依賴度為24%，對中國出口產品的中間材料比率更是高達80%。

韓國貿易協會報告預測，南韓的總出口每年將減少8.7億美元（約新台幣272億元）以上。專家擔心，不僅是貿易萎縮，企業的投資延遲、金融市場的不安、油價下跌等間接因素也有可能會對出口和整個經濟造成二次打擊。（編輯：陳永昌）1080513