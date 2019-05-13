520房市推案逾3000億 新北重劃區最大宗

（中央社記者韋樞台北13日電）建商為了避開明年選舉戰火，紛紛在上半年加緊推案，網路房屋租售平台591統計，全台520檔期案量逾3000億元，包括新北江翠、央北、A7重劃區、烏日特區等為推案重點。

591平台表示，總統大選初選戰火猛烈，建商避開大選趕在上半年推案，推升今年全台520檔期破3000億元案量。細看各區，新北市江翠、央北、桃園A7重劃區均有指標案進場，推案熱度也一路延燒至中南部，台中烏日高鐵特區還有百億元建案公開，且都是首購型產品，可見剛性需求依舊不墜。

591平台指出，台北市520檔期總銷新台幣20億元以上建案有8起，新北市有15起，桃園市有6起，新竹市和新竹縣各有2起。台中市10億元以上建案有5起，高雄市有12起。

591平台指出，新北市今年推案量堪稱全台之冠，量體近千億元，各大重劃區包括江翠、央北、洲子洋、副都心、華中橋西側重劃區、林口及淡海新市鎮均有新案進場；520檔期舊市區也有亮眼個案進場，例如永和舊市區，因地段好且素地不多向來少有推案，但這次有鄰近捷運頂溪站和樂華夜市附近大型案件進場。

桃竹地區此次不少大量體建案進場，竹北市也出現少見的百億建案；台中市今年推案大都在蛋白區，其中受矚目的為預計5月正式公開烏日高鐵特區的預售案，開發面積廣達7000坪，主要是2到3房的小宅；高雄今年新進場的推案較多，大都是主打2房小坪數產品，符合剛性需求買盤。（編輯：鄭雪文）1080513