陳良基：台灣長程科技競爭力 已出現警訊

（中央社記者潘姿羽台北13日電）台灣擁有堅實的科技實力，在ICT產業也有傲人的成績，不過科技部長陳良基今早於臉書發文表示，對比條件相近的國家，台灣成了唯一基礎科研往下掉的國家，「台灣的長程科技競爭力，已經出現警訊！」

陳良基今天於臉書發文呼籲「台灣社會要留意科技長期競爭力」，他指出，自從科技部103年成立之後，科技部的角色反而被弱化了，全國科技總經費持續增加，科技部經費卻被壓抑，與全國科技預算的成長曲線脫鉤。

陳良基進一步指出，科技部該有的職掌不僅沒有發揮，好像也失去照顧大學基礎科學研究的能量，學術研究經費逐年降低，也有基礎研究經費不增反減的態勢，這看起來非常令人驚訝，「這兩年來，我用盡力氣努力折衝，想止住這個跌勢，但還是要一些時間才能發酵。台灣的長程科技競爭力，已經出現警訊！」

他提醒，以創新生態而言，必須有前端的基礎研究產生許多原創性知識，才有中後段價值創造的機會，換言之，要有更多資源投入在播種，才有未來能收割的機會，如果只是全力增強收割技術，沒辦法創造真正的價值。

陳良基也說，產業必須隨科技進步而轉型升級，而產業轉型升級必須有大量的創新活動，創新活動更需從前端的校園人才就開始，否則再多努力，都只剩為人作嫁的勞力代價而已。

台灣社會資源有限，科技實力是讓世界看得到的要徑，陳良基認為，大學端的基礎科學研究必須成為科技創新生態圈的領頭角色，得讓科技部在未來國家創新體系中扮演更積極主動的推動能力，也讓當年由立法院所發動而成立的科技部完整執行該有職掌，否則就要重新思考台灣整體科技創新系統的分工。

他最後呼籲，科技是現代國家長期永續發展的重要競爭關鍵，台灣的長期競爭力，有賴大家一起努力來維護。（編輯：鄭雪文）1080513