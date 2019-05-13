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路透：郭台銘鴻海接班人 黑馬劉揚偉出線

最新更新：2019/05/13 17:03

（中央社台北13日綜合外電報導）路透社今天引述2名掌握第一手消息的人士報導，鴻海將提名旗下S次集團總經理劉揚偉出任董事長，接替投入總統選戰的現任董事長郭台銘。劉揚偉的出線出乎鴻海內部意料。

63歲的劉揚偉目前身兼鴻海投資的日本電子企業夏普（Sharp）的董事。消息人士表示，由於劉揚偉在鴻海高層中層級相對較低，因此他獲選為郭台銘接班人，令鴻海內部許多人驚訝。

劉揚偉2017年開始領導鴻海新投入的半導體事業。全球最大代工廠鴻海現正藉由擴張至人工智慧（AI）和物聯網等事業領域，試圖減少對美國蘋果公司（Apple Inc）和智慧手機組裝事業的依賴。

68歲的郭台銘4月告訴路透社，他計畫辭去一手創立的鴻海董事長職位，好讓較年輕的人才能接班。郭台銘上週又提及將卸下董事長一職，以展現參加明年總統大選的決心。

消息人士之一表示，郭台銘屢次對內部表示，他想要讓「較年輕」的人來領導鴻海。這名人士還說，劉揚偉2007年加入鴻海擔任郭台銘的特別助理，至今獲得郭台銘高度信任。

知情人士又說，郭台銘很可能透過劉揚偉，在幕後維持對鴻海戰略決策的影響力。且即使劉揚偉接任董事長，對鴻海日常業務影響也有限，因集團各子公司數年來維持獨立營運。

路透記者向鴻海尋求置評，並未獲得回覆。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1080513

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