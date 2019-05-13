美擬再對中國商品加徵關稅 法人：聚焦談判時程

（中央社記者張建中台北13日電）美國預計13日公布新一波對3000億美元中國商品加徵關稅詳細計畫，法人認為，台股今天已初步反映這一利空，美中後續貿易談判時程將成為市場關注新焦點。

美中貿易協商未能達成協議，美國10日起對2000億美元中國商品加徵的懲罰性關稅由原先的10%，增加到25%，並將於13日公布對剩餘約3000億美元中國商品加徵關稅的詳細計畫。

隨著美中貿易戰況升溫，國際股市再度遭受衝擊，日股今天收跌0.72%，韓股跌1.38%，中國股市下挫逾1%，台股也跌154.7點，跌幅1.44%，指數收在10558.29點，失守10600點關卡。

美國目前已對中國輸美的鐵道設備到手提包等商品加徵關稅，外資憂心，美國若進一步全面對中國進口商品加徵關稅，不排除可能影響蘋果（Apple）獲利減少逾2成，蘋果供應鏈也將連帶遭受衝擊。

股王大立光等蘋果概念股今天股價全面重挫，為盤面弱勢指標，大立光股價收跌新台幣205億元，跌幅4.6%；台積電股價跌2.15%，鴻海跌2.99%，可成跌6.93%，玉晶光更跌8.28%。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美國對2000億美元中國商品加徵25%關稅，因市場已大致反映這一利空，且部分企業已針對可能的風險做好遷廠及分散風險等規劃，短期影響應有限。

廖哲宏表示，美中貿易談判進度及美國是否進一步對剩餘的3000億美元中國商品加徵關稅，將是後續關注重點。

分析師王兆立指出，台股今天應已適度反映美國計畫對中國3000億美元商品加徵關稅的利空，因自計畫出爐至實際開徵仍有一段作業時間，只要美中雙方願意持續談判，市場仍會抱持一線希望，暫持中性看法。

若美中貿易協商一直無法達成協議，美國全面對中國進口商品加徵關稅，王兆立憂心，因關稅影響，美國產品勢必調高售價，將連帶衝擊終端消費意願，下半年旺季恐將不旺，蘋果供應鏈與筆記型電腦廠將首當其衝。（編輯：蘇志宗）1080513