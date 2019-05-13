逾期繳稅滯納金 擬改為每逾3日才加徵

（中央社記者吳佳蓉台北13日電）為跟上社會實際需求，財政部將大幅修正稅捐稽徵法，擬放寬一次補徵鉅額稅款者，也能申請分期繳稅，但期限最長不可逾3年；同時，擬將逾期繳納稅金的滯納金計算週期，由「每逾兩日」加徵1%，延長為「每逾3日」。

財政部日前預告修正稅捐稽徵法，擬修正、增減條文共21條，現正搜集各界意見，預告期至7月9日止。

其中唯一的新增條文是關於分期繳稅規定。財政部說，現行稅捐稽徵法第26條規定，因天災、事變、不可抗力的事由或經濟弱勢者，無法如期繳稅，可申請分期繳納，最長期限3年，適用條件較嚴格。

這次新增稅捐稽徵法第26條之1，擴大可申請分期繳納的對象，擬納入被稽徵機關補徵鉅額罰款者。此外，也同時把因客觀事實導致財務發生困難者，以及經地方政府核准者，一併納入適用範圍；根據現行解釋令，這兩類情形也能申請分期繳稅，這次修正重點在提升規定的法律位階。

財政部提醒，不過，分期繳稅期限最長不能超過3年，且須按日加徵利息，稅額達一定金額以上者，稽徵機關可視必要性，決定是否要求提供擔保品。

另一方面，現行稅捐稽徵法規定，逾期繳稅者，每逾兩日要依照滯納金額加計1%的滯納金，為回應大法官746號解釋令，財政部擬修正，將計稅週期拉長為每逾3日才加徵1%，總加徵率也從現行的15%降為10%，以兼顧納稅人權益。（編輯：林沂鋒）1080513