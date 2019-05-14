貿易戰中國反擊 美股大跌617點1月以來最慘

（中央社記者尹俊傑紐約13日專電）美國調高對部分中國貨品加徵的關稅稅率後，中國以相同手段還擊。美股今天不支倒地，道瓊指數大跌617點，創1月以來最糟表現。蘋果公司淪為貿易戰夾心餅乾，股價慘跌5.8%。

美中上週在華府進行貿易談判，未能談妥協議，美方並以中方毀諾為由，對2000億美元中國貨品加徵的關稅稅率10日起由10%調高到25%。兩國貿易緊張加劇之際，中國國務院13日宣布，6月1日起調高對600億美元美國貨品加徵的關稅稅率，最高達25%。

受此消息衝擊，美股跳空開低，盤中一度狂瀉近720點，終場大跌617.38點，跌幅2.38%，收在25324.99點。標準普爾500指數重挫69.53點，跌幅2.41%，收在2811.87點。以科技股為主的那斯達克綜合指數大跌269.92點，跌幅3.41%，收在7647.02點。

道瓊與標普500指數都創1月3日以來最糟表現，那斯達克指數出現去年12月以來最大單日跌幅。

美國總統川普上週揚言對尚未遭美中貿易戰波及的3250億美元中國貨品加徵25%關稅，今天他在白宮說美國有權這麼做，但他尚未決定是否要付諸實行。這項說法稍微緩和投資人憂慮，使得美股尾盤跌幅縮小。

半導體等與中國連動密切的個股延續上週頹勢，費城半導體指數崩跌4.7%。台積電美國存託憑證（ADR）重挫4.3%，超微（AMD）與輝達（NVIDIA）股價跌幅都超過6%，英特爾（Intel）也下跌3.1%。

在中國組裝iPhone等產品的蘋果公司（Apple）股價大跌5.8%，近6個交易日累計跌幅逾12%，4月底季報出爐後的旺盛氣勢化為烏有。

被視為美中貿易局勢指標的波音（Boeing）與開拓重工（Caterpillar）股價表現持續疲弱，分別下挫4.9%、4.6%。

優步（Uber）繼10日掛牌首日大跌7.6%，今天再跌10.75%，反映投資人對這家虧損嚴重的叫車服務業者成長前景欠缺信心。

美中貿易戰休兵5個月後風雲變色，川普5日在推特發文，揚言調高對2000億美元中國貨品加徵的關稅稅率，震撼全球市場。美股上週走勢疲弱，標普500指數週線下挫2.2%，創去年12月以來最糟單週表現，但由於美國經濟基本面良好，美股賣壓不如其他市場沉重。

不過，川普威脅另對3250億美元中國貨品加徵25%關稅，令投資人憂心忡忡。瑞銀集團（UBS）預估，美國一旦對所有從中國進口的貨品加徵25%關稅，美國經濟成長率將折損0.75至1個百分點，美股恐出現雙位數跌幅。

美中貿易局勢充滿變數，衝擊投資人信心，素有「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）今天飆升28%，創去年10月以來最大單日漲幅。

不過，隨著聯邦準備理事會（Fed）暫停升息、美國經濟穩健成長，標普500指數年初以來仍上漲12%，部分分析師也樂觀認為，美中貿易緊張還有轉圜餘地，而且兩國最新追加的關稅不會影響生效前已出貨並在運送途中的商品。（編輯：張佑之）1080514