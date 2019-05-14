貿易戰升溫美股重挫 台股恐回測年線

（中央社記者江明晏台北14日電）中國宣布對美國加徵報復性關稅，衝擊美股道瓊指數狂瀉617.38點，台灣13日股匯雙殺，大盤指數失守季線，新台幣也重貶，分析師認為，台股今天不排除再下跌，恐測試年線10449點。

兩國貿易緊張加劇之際，中國國務院13日宣布，6月1日起調高對600億美元美國貨品加徵的關稅稅率，最高達25%。但為避免國內衝擊，中國官方同時宣布，部分商品將試行排除；美國總統川普昨晚也表示，他還沒有決定何時對剩餘3000多億美元中國商品加徵關稅，但計劃下個月G20高峰會上將與中國國家主席習近平會面。

由於中國宣布，對美國採取報復性關稅措施，市場再次擔心，持續多月的這場貿易戰可能進一步激化，美股重挫，道瓊工業指數狂瀉617.38點，跌幅2.38%，以25324.99點作收，收在3個多月來最低點。科技股那斯達克指數跌269.92點或3.41%，收7647.02點，也出現2019年最慘淡的一天；歐股繼出現今年單週最大跌幅後，今天續挫。

台股13日大跌154.7點，收在10558.29點，失守季線，成交值新台幣1134.64億元。三大法人合計賣超新台幣36.61億元，自營商買超11.76億元，投信賣超7.65億元，外資及陸資賣超40.72億元。

美中貿易衝突加劇，熱錢為避險，大舉撤出亞洲新興市場，亞洲貨幣走勢全盤皆墨，新台幣13日以31.082元兌1美元作收，重貶1.24角，不僅創7個月新低價，貶幅亦創7個月最大。

資深股市分析師林成蔭認為，美中貿易戰看似升溫，但各方仍保留轉圜餘地，後續要看進一步的談判進程，以及G20川習會上釋出的談判協議。中國祭出報復性關稅，導致美股重挫，今天預料將影響台股，但台股近期走跌已陸續反映消息面，跌幅應會相對收斂，不過仍不排除會出現測試年線約10449點的狀況。（編輯：楊凱翔）1080514