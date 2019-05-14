鴻海受貿易戰衝擊跌破80元 市值力守1.1兆

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）美中貿易戰加劇，外界擔憂蘋果手機受衝擊，蘋果主要合作夥伴鴻海早盤股價跌破80元大關，市值力守新台幣1.1兆元。

美中貿易戰加劇，美國貿易代表署（USTR）今天對外公布對中國剩餘3000億美元商品加徵關稅詳情。相關品項包含從農畜產品、衣物、家居商品、手機、筆電等消費品。外界擔憂不利於包括蘋果（Apple）供應鏈在內的電子產業。

鴻海股價今天早盤走弱，跌破80元整數關卡，最低來到78.8元，下跌2.95%，市值一度跌破1.1兆元，隨後來到79.5元附近，跌2.09%，市值力守1.1兆元之上。

外資法人13日買超鴻海1694張，結束連續3個交易日賣超鴻海，不過，三大法人累計仍連續4個交易日賣超鴻海6645張。

法人指出，蘋果占鴻海整體業績比重大約5成，是鴻海最大客戶。

此外，鴻海董事長郭台銘從4月17日正式表態參選2020年總統後，鴻海股價從波段高點到今天早盤低點的下跌幅度已達19%，市值若從16日收盤價迄今早盤79.5元來算，市值起碼蒸發1441.7億元。

展望第2季和今年營運表現，法人指出，鴻海第2季業績仍待觀察整體經濟大環境走勢，尤其是美中貿易戰進展。今年鴻海控制費用得宜，預估毛利率和營業利益率可望較去年成長，今年每股純益有機會超過8.6元。（編輯：郭萍英）1080514