筆電族群早盤疲弱 緯創探底後領先翻紅

（中央社記者潘智義台北14日電）貿易戰愈打愈烈，美中加碼互課關稅，造成道瓊工業指數大跌，台北股市早盤大跌近200點，受貿易戰波及的筆電族群開盤疲弱，但隨大盤指數拉升，類股跌幅收斂，緯創更領先翻紅。

筆電代工大廠仁寶盤中來到18.65元，下跌2.86%，廣達來到56.5元，下跌2.58%。和碩來到50元，下跌3.28%。緯創一度來到22.1元，下跌4.12%，但10點過後翻紅，來到23.45元，上漲1.73%。英業達來到22.8元，下跌2.14%。

仁寶先前表示，部分銷美產品已移回台灣生產，甚至為了避免遭受貿易戰波及，重新啟動越南廠，因越南與多國簽有自由貿易協定，盼經由越南出口享有關稅的優惠。

廣達以約新台幣42億元，向中環子公司中嘉國際投資買下原中環廠區，地點就在廣達桃園龜山總部大樓斜對面，並規劃用來生產高階及銷美產品。

和碩先前曾表示，因應美中貿易磨擦，新店、龜山廠專門生產高附加價值，且需高級人才的複雜產品，多為政府公家單位訂單，有安全需求的產品。另外，位於印尼巴淡島工廠鎖定網通產品，今年1月已經出貨，雖然評估越南、印度設廠的可行性，但若要在今年內設廠機率不高。（編輯：鄭雪文）1080514