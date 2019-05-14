台股跌幅收斂 守住10500點關卡

美中貿易戰升溫，但似有轉圜餘地，台股14日早盤重挫近200點，隨後跌幅收斂，終場跌39.04點，10500點失而復得。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北14日電）美中貿易戰升溫，但似有轉圜餘地，台股今天早盤重挫近200點，隨後跌幅收斂，終場跌39.04點，10500點失而復得，分析師指出，短線美股若無法有效止跌，台股料將維持整理格局。

美中兩國貿易緊張加劇之際，中國國務院13日宣布，6月1日起調高對600億美元美國貨品加徵的關稅稅率，最高達25%。但為避免國內衝擊，中國官方同時宣布，部分商品將試行排除；美國總統川普計劃下個月G20高峰會上與中國國家主席習近平會面，他今天也表示，尚未決定是否真要全面對中國貨加徵關稅，談話似乎有轉圜餘地。

台股今天早盤挫近200點，跌破年線10449點，也失守10400點整數關卡，低點下探10363點，不過，隨後在亞股跌幅收斂，韓股翻紅，陸股也一度來到平盤之上，台股一路回防。台股加權股價指數今天終場跌幅收斂，下跌39.04點，收在10519.25點，跌幅0.37%，成交值1394.28億元。

蘋概權值股今天漲跌互見，台積電下跌0.8%，收248.5元，大立光今天股價上漲25元，漲幅0.59%，收4275元，鴻海今天下跌約1.85%，終場收79.7元，失守80元大關。臻鼎-KY下跌近1.5%，失守百元關卡；可成上漲0.23%，收222元。

國泰證期表示，盤勢仍被中美貿易戰多空持續影響，若就技術指標來看，長、短、中期大盤不利多方，但短線指標已來到相對低檔，指數有機會反彈；另外，第1季季報將本周公告完畢，通常越接近尾聲，財報不如預期將增加，短線變數仍大，因此，即便美中貿易戰暫時休兵，大盤接連跌破月、季線，短線美股若無法有效止跌反彈，指數仍舊維持整理格局。（編輯：楊凱翔）1080514