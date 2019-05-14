美中貿易衝突升高 越南工業區向台商招手

（中央社記者韋樞台北14日電）美中貿易戰互課對方高關稅，越南南方平福省明興Sikico台商專屬工業區今天來台灣招商，希望提供台商建立安全穩定的生產基地。

包括越南官員平福省工業局長阮文勇、副局長陶文煌、越南Sikico海王集團董事長黃成鐘，加上越南DDK投資工業責任有限公司與台灣TFG豐禾泛亞國際公司，共組跨國招商團隊，共同參與招商發布會。

台商早從1990年代開始投資並在越南設廠，近年由於大陸工資狂漲，以及越南與多國簽訂自由貿易協定，台商紛紛前進越南設廠，利用自由貿易協定進軍東協和歐洲及美國市場。

在美中貿易戰雙方升高衝突之際，以及政府推動新南向政策帶領下，越南成為台商眼中安全、穩定的生產基地之一，較多台商進駐越南南方胡志明市週邊的省分工業區，包括同奈省、平陽省、隆安省和巴比頭頓省等，工業區土地愈來愈搶手，因此臨近平陽省的平福省也開始規劃整地，推出大面積的工業區。

阮文勇表示，平福省是越南當局列為2020年到2025年的發展重鎮，從胡志明市有13號與14號高速公路前往平福省，向西約80公里可抵達柬埔寨，向北可快速到達寮國，台商在此工業區可引進柬埔寨、寮國和中國的原料來加工生產。

明興Sikico工業區由海王集團開發，整個工業區達千公頃以上，第1期廣達500公頃，規劃引進農產、糧食、食品、飲料、餅乾等工業、紡織業及輔助工業、染整和表面處理電鍍業、綜合皮、鞋類、玩具和木材等。

泛亞國際地產集團董事長張世芳指出，越南投資的租稅減免、人口紅利，還有與各國廣泛簽署貿易協定，可避開美中貿易戰火波及，提供出口產業優越的競爭力，加上產業群聚，具國際發展競爭力，成了台商等亞洲企業理想的生產、研發基地。

負責代銷工業區土地的泛亞國際表示，目前已確定進駐的台商有丁守企業集團旗下曼黛瑪璉、二億企業和多家五金機械廠等。（編輯：鄭雪文）1080514