短線市場波動 法人：無礙AI長線趨勢

（中央社記者韓婷婷台北14日電）儘管美中貿易戰打得火熱，衝擊全球股市短線震盪，但法人表示，從美國企業季報、經濟數據表現都優於預期，加上美國聯邦準備理事會（Fed）年內不升息維持寬鬆，無礙AI長線趨勢。

富邦AI智能新趨勢多重資產型基金經理人郭德齊表示，由於美國對中國出口占比不到1%，即使25%關稅實施貿易衝突升溫，對美國經濟影響相對有限，若沒有再次顯著意外或衍生事件，預期美股震盪應屬短期。先前美中談判已近最後階段，惟部分議題仍有膠著。

郭德齊表示，由於目前仍有日、歐洲貿易問題待處理，加上2020年大選前，川普需要政治表現，目前已不耐中國拖延戰術，判斷川普動作應可視為增加談判籌碼，而非談判破裂，雖5月10日美方已如期課稅，後續仍有談判轉圜空間。

此外，美國財報季近尾聲，據Factset統計至5月3日的資料，S&P500指數成分股中已有78%公布財報，其中有76%的企業獲利優於預期，在產業別上則有89%的資訊科技與85%的健康醫療公司也優於預期，市場目前對第1季獲利成長預估，已自3月底的負4%上修並有望轉正，顯示企業體質依舊穩健，且預估第2季起獲利仍有望逐季轉佳。

而經濟面上，近期公布的3月工廠訂單與耐久財訂單均優於預期，4月非農就業新增人數26.3萬人顯著優於預估，加上Fed年內不升息維持寬鬆，基本面對於美股及AI相關科技類股仍舊提供有利支撐。

日盛亞洲高收益債券基金經理人鄭易芸則指出，美中談判破局將使市場情緒負面反應延續，布局重點可轉向短存續低波動收息資產，此外，由於亞高收債整體存續期間較短，相對穩健，且產業以房地產產業的內需概念為主，並不直接受貿易戰關稅上調的威脅，後續將持續觀察市場對總體樂觀氣氛的維持，以及第12輪貿易協商結果。

鄭易芸表示，觀察亞洲高收益債指數歷年報酬率，歷史經驗顯示，在亞洲高收益債出現負報酬的隔年，往往會維持數年的牛市，2018年經歷過負3.2%表現的低潮過後，亞洲高收益債今年可望落底翻揚，是目前震盪市場下的資產配置選擇之一。（編輯：黃國倫）1080514