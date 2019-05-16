印度新商機 台印攜手推電動機車共享服務

2019印度台灣形象展16日在新德里登場。圖為中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳在會場接受媒體聯訪。中央社記者廖禹揚新德里攝 108年5月16日

（中央社記者廖禹揚新德里16日電）外貿協會去年籌組國家隊瞄準印度電動車市場，董事長黃志芳今天透露，已有台灣業者與印方合作「電動機車共享」服務，若成功推動，將是非常好的新商業模式。

經濟部國際貿易局委託外貿協會辦理的印度台灣形象展今天登場，中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳接受媒體聯訪時表示，台商相當看好電信、石化、工具機與機械及汽車產業，外貿協會從去年開始協助業者搶攻印度電動車市場，目前已促成不少合作，其中也有台印業者正在準備推動電動機車共享服務。

黃志芳表示，印度每年進口石油造成外匯相當大負擔，加上大多使用柴油車，造成當地空氣污染嚴重，使印度政府決心推動電動車，而且印度是具有13億人口大國，光是快遞服務、送餐服務，每個月都會接到幾百萬、幾千萬件，未來可能也都會使用電動車，是台灣一定要掌握的商機。

黃志芳透露，台廠將最新的共享服務know-how與技術帶到印度，初期規劃先在6個主要城市試辦，若能成功推動，將能建立很好的商業模型，「印度人在共享騎電動機車的時候也會想到台灣，是最好的宣傳」。

黃志芳表示，外貿協會籌組台灣電動車行銷聯盟至今，已與印度當地主要業者建立良好關係，也協助台灣業者拜訪、媒合，今年也會以多元拓銷方式提供業者協助。（編輯：李信寬）1080516