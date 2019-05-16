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貿易談判希望抵銷華為疑慮 亞股跌多漲少陸股小紅

最新更新：2019/05/16 19:52

（中央社香港16日綜合外電報導）亞洲股市今天跌多漲少，美國總統川普下令禁止美國企業採用威脅國安的外國電信設備，但投資人對中美貿易談判仍抱持希望，香港和中國深滬股市今天以小紅作收。

川普昨天以國安為由發布這項行政命令，被外界視為劍指中國，將使中國通訊設備大廠華為不得進入美國市場。

華為也被列入禁購美國技術和零件的黑名單內，在美中這兩個經濟大國陷入持久且威脅全球成長的貿易戰中，此舉可能升高華府與北京之間的緊張關係。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）昨天向美國參議員重申，美國官員將在北京會見中國官員，繼續貿易談判。

中國電信設備大廠中興通訊股價重摔逾6%，但香港股市今天勉強守在平盤之上，恆生指數收盤微漲6.36點，或0.02%，來到28275.07點。

上證綜合指數收漲17.03點，或0.58%，來到2955.71點；深證綜合指數收漲6.90點，或0.44%，來到1584.81點。

至於其他亞洲股市，日股日經指數收挫0.43%；韓股Kospi指數收跌1.20%；馬來西亞股市收跌0.76%；印尼股市收跌1.42%。新加坡股市則是小幅收漲0.36%。（譯者：蔡佳伶/核稿：劉淑琴）1080516

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