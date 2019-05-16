家飾鑄件廠泰金-KY 預計6月掛牌上櫃

（中央社記者潘智義台北16日電）全球家飾鑄件廠泰金投資控股公司今天表示，初次上櫃前公開承銷競價拍賣股票，將從5月17日起至21日止，展開競拍，底價為新台幣28.03元，並於5月23日開標，6月初掛牌上櫃。

泰金-KY（泰金投資控股公司）說明，為配合初次上櫃前公開承銷，辦理現金增資發行新股3530張，其中2683張採競價拍賣，新股競價拍賣每標單最低為1張，投標數量以1張的整倍數為投標單位，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過345張。

泰金5月初公告今年第1季稅後淨利0.39億元，較去年同期成長56%，每股盈餘1.31元，獲利創下近4季新高，今年第1季毛利率達25%，較去年同期增加8個百分點，優於2018年全年度的19%。

同時，泰金-KY近日公告4月營收約6900萬元，較去年同期成長20.58%。

泰金的主要生產據點位於泰國，為專業的合金鑄件大廠，主攻居家裝潢修繕市場，產品包括櫥櫃五金、衛浴五金與窗飾五金等，並同時擁有代工（OEM）、設計代工（ODM）與設計掌握度更高的OBM業務，廠內從設計、壓鑄、電鍍到包裝商品上架，一站式服務，提供客戶完整的供應鏈。

在材料組合及運用上泰金-KY強調，彈性多變，具備鋅合金、鋁合金、碳鋼與不繡鋼等不同材質的生產能力，擁有高度客製化能力，因此獲得國際大廠青睞指定為長期戰略合作夥伴。

泰金目前的長期客戶包括宜家、美羅克與摩恩等歐洲與北美知名家飾品牌與連鎖零售業者，今年更再下一城，搶進北美第一大，擁有逾2000家大型商場的家飾與建材零售業者家得寶供應鏈，並帶動第一季營運表現較去年同期明顯增長。

此外，近日中美貿易談判升溫，對於家飾傢具業影響甚鉅，泰金表示，100%泰國製造，無疑將成為各大品牌大廠爭相合作的對象。泰金表示，各大品牌商轉赴東南亞生產的態度相當積極，泰金位於泰國的生產基地產能充足且已做好準備，加上已獲得歐洲與北美知名家飾品牌與連鎖零售業者長期認可，已經成為中美貿易戰的受惠者之一。（編輯：黃國倫）1080516