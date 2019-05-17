更多編輯台推薦新聞：
珍奶席捲日本 進口粉圓創新高約9成來自台灣
生活

珍奶席捲日本 進口粉圓創新高約9成來自台灣

鳳飛飛66歲冥誕 Google首頁重現帽子歌后
娛樂

鳳飛飛66歲冥誕 Google首頁重現帽子歌后

中國訊息戰對付香港抗爭 臉書推特刪除帳號
兩岸

中國訊息戰對付香港抗爭 臉書推特刪除帳號

早安世界》川普證實 已批准售台亞洲最強中輕型F-16V戰機
早報

早安世界》川普證實 已批准售台亞洲最強中輕型F-16V戰機

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
國泰醫院麻疹群聚案9人確診 5醫護中鏢
首頁 / 重點新聞

貿易戰延燒外資出走 新台幣本週下挫3.39角

最新更新：2019/05/17 19:47
今天新台幣以31.297元兌1美元作收，重貶1.32角。（中央社檔案照片）
今天新台幣以31.297元兌1美元作收，重貶1.32角。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北17日電）美中貿易爭端波瀾不斷，外資持續出走，今天新台幣以31.297元兌1美元作收，重貶1.32角，續創逾27個月新低；累計本週新台幣已下挫3.39角，貶幅達1.08%，週線連兩黑。

外匯交易員說，今天外資及陸資合計在台股賣超102.6億元，已連續3天賣超規模達百億以上，並持續將資金匯出，進口商、銀行也加入買匯行列，加上人民幣走勢疲弱，出口商看好美元後市，明顯轉為惜售。

今天新台幣開低走低。一路下殺，盤中一度貶破31.300元大關，最終驚險拉回31.200元區間，尾盤收在31.297元兌1美元，重貶1.32角，創逾半年單日最大貶幅，匯價並續創逾2年3個月以來新低，持續朝2017年1月26日的前低紀錄31.360元靠攏。

展望後市，外匯交易員表示，累計外資本週賣超台股500億元以上，這兩天還加大匯出力道，除非美中貿易戰傳出和緩消息並鼓舞外資大幅回籠，不然預期新台幣短線將持續走貶；同時，如果人民幣持續疲弱，出口商不改觀望惜售態度，不排除可能朝31.700元價位測試。

新台幣兌美元今天開盤價為31.180元兌1美元，最高31.150元、最低31.309元，尾盤收31.297元，重貶1.32角；台北與元太外匯經紀公司總成交量放大至18.24億美元，為近5個月單日最大量。（編輯：黃國倫）1080517

延伸閱讀
華為概念股下跌 台股失守10400點關卡專題／美中貿易戰 稀土成籌碼台商回流熱 累計投資額超過2884億元
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報