貿易戰延燒外資出走 新台幣本週下挫3.39角

（中央社記者吳佳蓉台北17日電）美中貿易爭端波瀾不斷，外資持續出走，今天新台幣以31.297元兌1美元作收，重貶1.32角，續創逾27個月新低；累計本週新台幣已下挫3.39角，貶幅達1.08%，週線連兩黑。

外匯交易員說，今天外資及陸資合計在台股賣超102.6億元，已連續3天賣超規模達百億以上，並持續將資金匯出，進口商、銀行也加入買匯行列，加上人民幣走勢疲弱，出口商看好美元後市，明顯轉為惜售。

今天新台幣開低走低。一路下殺，盤中一度貶破31.300元大關，最終驚險拉回31.200元區間，尾盤收在31.297元兌1美元，重貶1.32角，創逾半年單日最大貶幅，匯價並續創逾2年3個月以來新低，持續朝2017年1月26日的前低紀錄31.360元靠攏。

展望後市，外匯交易員表示，累計外資本週賣超台股500億元以上，這兩天還加大匯出力道，除非美中貿易戰傳出和緩消息並鼓舞外資大幅回籠，不然預期新台幣短線將持續走貶；同時，如果人民幣持續疲弱，出口商不改觀望惜售態度，不排除可能朝31.700元價位測試。

新台幣兌美元今天開盤價為31.180元兌1美元，最高31.150元、最低31.309元，尾盤收31.297元，重貶1.32角；台北與元太外匯經紀公司總成交量放大至18.24億美元，為近5個月單日最大量。（編輯：黃國倫）1080517