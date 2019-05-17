夏普新人事 劉揚偉將卸任董事動向受關注

（中央社記者楊明珠東京17日專電）被納入鴻海旗下的夏普今天公布新的董事名單，被傳可能成為鴻海董事長郭台銘接班人的夏普董事劉揚偉，6月25日將卸任董事一職，動向備受注目。

夏普今天公布代表董事及董事人事異動消息，待6月25日召開股東大會及之後的董事會後，將正式決定人事。

今天公布的董事候選名單包括戴正吳（目前是代表董事、董事長兼社長兼中國代表）、野村勝明（代表董事、副社長兼管理統轄本部長）、石田佳久（董事兼副社長、事業戰推動室長兼歐洲代表）、胡國輝（Woo Kwok Fai）、林忠正、陳偉銘。

戴正吳預定留任代表董事、董事長兼社長。董事（社外董事與監查等委員）的名單上有呂旭東、姬岩康雄、津末陽一。

此外，代表董事高山俊明即日（5月17日）辭任。將卸任的董事有劉揚偉、王建二、青木五郎，預定6月25日卸任。

日本時事社報導，鴻海出身的夏普代表董事高山俊明等3人將卸任，鴻海出身者等3人可望擔任夏普董事。戴正吳留任夏普的會長（董事長）兼社長。

報導說，高山今天卸任夏普代表董事後，持續擔任台灣夏普公司會長（董事長）。

因鴻海董事長郭台銘有意參選明年一月的總統大選，被視為可能成為郭台銘鴻海接班人的劉揚偉，將於6月25日卸下夏普董事一職。即將就任夏普董事的胡國輝是郭台銘的特別助理。

戴正吳曾表示，要持續擔任夏普的社長直到中期經營計畫的最後一個年度，也就是2019年度（至2020年3月底止），但因郭台銘有意參選總統，受到鴻海人事餘波蕩漾影響，夏普的人事接班呈現混沌局面。（編輯：劉學源）1080517